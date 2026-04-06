Rolando Figueroa inauguró una nueva comisaría en el barrio Rincón de Emilio de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa inauguró esta mañana un nuevo destacamento policial en el barrio Rincón de Emilio de Neuquén capital, con el objetivo de reforzar el combate contra la inseguridad en puntos neurálgicos de la Provincia.



En una publicación que realizó en su cuenta de X, el mandatario norpatagónico señaló: “Dimos un paso importante para acercar a la Policía a los vecinos, con más presencia, atención permanente y mejor capacidad de respuesta en el barrio. Optimizamos recursos y fortalecemos la prevención”.



Y agregó que “este es el cambio: estar cerca y dar soluciones concretas, con una mayor presencia territorial y un Gobierno provincial al servicio de la comunidad”.

