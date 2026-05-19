La ciudad de Neuquén sumó una nueva postal en sus calles y rápidamente se convirtió en una de las propuestas más buscadas por vecinos y turistas. Los nuevos buses turísticos de doble piso comenzaron a funcionar con recorridos guiados y, en pocos días, ya registran una fuerte demanda para actividades educativas, recreativas y turísticas.

Las unidades recorren distintos puntos emblemáticos de la capital neuquina y ofrecen una experiencia completamente distinta a la habitual. Desde las bardas hasta los paseos costeros, pasando por espacios culturales, científicos y recreativos, los colectivos muestran una ciudad que crece y busca posicionarse cada vez más fuerte dentro del mapa turístico nacional.

Escuelas, jubilados y turistas: los primeros en llenar los recorridos

Uno de los datos que más llamó la atención en el inicio del servicio fue la cantidad de instituciones y grupos que comenzaron a solicitar turnos para participar de los paseos. Escuelas, centros de jubilados, contingentes turísticos y visitantes que llegan por congresos o eventos empezaron a ocupar rápidamente los lugares disponibles.

La propuesta incluye recorridos guiados con explicaciones sobre la historia, el desarrollo y los principales atractivos de Neuquén. Además, las unidades cuentan con audioguías en cinco idiomas, espacios adaptados y sectores panorámicos que permiten disfrutar la ciudad desde otro punto de vista.

El crecimiento turístico de la capital viene mostrando números cada vez más altos. Entre 2021 y 2025, la participación en actividades vinculadas al turismo pasó de poco más de 4 mil personas a casi 100 mil.

Colectivos de doble piso y tecnología de nivel internacional

Las nuevas unidades fueron diseñadas específicamente para recorridos turísticos. Tienen doble piso, techo corredizo y sectores abiertos y cerrados para poder funcionar durante todo el año, incluso en jornadas de bajas temperaturas o viento.

Cada colectivo cuenta con capacidad para decenas de pasajeros y dispone de sistemas tecnológicos que permiten seguir el recorrido mediante relatos grabados y guías en vivo.

“La ciudad necesitaba dar este salto de calidad”, aseguró el intendente Mariano Gaido durante la presentación oficial.

También sostuvo que Neuquén “dejó de ser una ciudad de paso para transformarse en una ciudad turística”.

Los recorridos que muestran otra cara de Neuquén

Los nuevos circuitos turísticos incluyen sectores históricos y también espacios que crecieron con fuerza en los últimos años. Entre ellos aparecen el Parque de los Dinosaurios, el Polo Científico Tecnológico, el Mirador de las Bardas, los parques lineales y los paseos sobre el río.

La iniciativa busca ampliar la oferta turística tradicional y mostrar una ciudad que suma infraestructura, espacios públicos y propuestas recreativas para distintos públicos.

Además de funcionar como una atracción turística, el proyecto también apunta a fortalecer la actividad económica vinculada al turismo, la gastronomía y los servicios locales, en una ciudad que cada vez recibe más visitantes durante todo el año.