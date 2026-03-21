La ciudad de Neuquén avanza con un cambio clave en su sistema de transporte público. En las próximas semanas comenzarán a circular colectivos eléctricos dentro del sistema COLE, con recorridos que unirán zonas urbanas y espacios recreativos a lo largo de la capital.

El anuncio fue confirmado por Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Neuquén, durante una entrevista en Informe Semanal, que conduce Pancho Casado por AM550. Allí destacó que se trata de un hecho inédito para la ciudad. “Comenzamos hace unos días con esta novedad de los buses eléctricos. Es un hecho histórico porque nunca hubo una ampliación de flota así”, aseguró.

Las nuevas unidades son más pequeñas que los colectivos tradicionales y tienen una lógica diferente. “Vienen con una idea distinta: mezclan el concepto del turismo con la movilidad”, explicó. En ese sentido, remarcó que conectarán puntos estratégicos como el norte de la ciudad, el Parque Norte, el centro y los paseos costeros, especialmente la zona de la Confluencia.

Los nuevos recorridos conectan puntos estratégicos de la ciudad

El esquema de circulación busca integrar sectores muy transitados con áreas recreativas. Según detalló el funcionario, uno de los recorridos unirá el norte con la Isla 132, mientras que otro tendrá un perfil más estacional, bordeando el río Limay.

“También hay un concepto más estacional que conecta desde balneario Valentina hasta península Hiroki”, explicó.

Esta traza apunta especialmente a los fines de semana largos y a la actividad turística, que viene en crecimiento en la capital. En paralelo, Espinosa señaló que este tipo de propuestas también responde a un cambio en la dinámica de la ciudad.

“Fuimos sede de muchas convenciones el año pasado y eso genera movimiento económico que impacta directamente en el transporte”, indicó.

Las unidades incorporan tecnología y reducen la contaminación

Los nuevos colectivos tienen una longitud aproximada de seis metros y una capacidad para unos 20 pasajeros. Además, funcionan con energía eléctrica, lo que reduce el impacto ambiental. “Cuando hablamos de huella de carbono hablamos de contaminación. Estas unidades tienen impacto ambiental nulo”, afirmó el subsecretario. Y agregó: “Son urbanos, uno se para al lado y no se escucha nada”.

En cuanto a su funcionamiento, explicó que tendrán una autonomía cercana a los 200 kilómetros diarios, suficiente para cubrir los recorridos previstos. Antes de salir a la calle, deberán completar un proceso de adaptación. “Hay que incorporar cámaras, GPS, validadores, calefacción y aire acondicionado”, detalló.

También confirmó que operarán dentro del sistema COLE. “Van a funcionar con el mismo boleto y cualquier vecino puede utilizarlos”, sostuvo. Más allá de la innovación tecnológica, el objetivo de fondo es modificar hábitos de movilidad. “Queremos que más vecinos usen el transporte público y desalentar el uso del auto”, planteó.

El inicio del servicio está previsto dentro de unos 45 días. Con esta incorporación, Neuquén suma una nueva etapa en su sistema de transporte, con foco en la sustentabilidad, la conectividad urbana y el crecimiento de la ciudad hacia sus espacios turísticos.

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