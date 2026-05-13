La ciudad de Neuquén incorporó dos modernos buses turísticos 0 kilómetro destinados a fortalecer las actividades guiadas y potenciar el perfil turístico de la capital provincial, poniendo en valor sus paseos costeros, la belleza natural de la Península Hiroki y sitios históricos emblemáticos como la Torre Talero.

Las nuevas unidades fueron especialmente diseñadas como buses turísticos inclusivos y cuentan con tecnología de última generación. Entre sus principales características se destacan sistemas de autoguía en cinco idiomas disponibles en cada asiento, lo que permitirá mejorar la experiencia de visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Gaido, junto al gobernador Rolando Figueroa destacó que la incorporación de los colectivos turísticos fue posible gracias al trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, y destacó que la inversión se concretó a partir de una administración con superávit y cuentas ordenadas.

En tanto, el gobernador Figueroa destacó la importancia de la iniciativa y celebró el crecimiento de la capital provincial:

“Esto incrementa la posibilidad de que todos puedan conocer lo que se está haciendo en Neuquén, con sus más de 30 kilómetros de costa, el polo tecnológico, los distintos espacios desarrollados y las vistas desde las bardas. Es una muy buena iniciativa que seguramente será valorada por los neuquinos y los visitantes”, concluyó.

Cómo son los nuevos buses turísticos

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, destacó que “son unidades espectaculares. Tienen 55 asientos, accesibilidad para sillas de ruedas y para personas con discapacidad”.

“Además, cuentan con un sistema de audio específico para escuchar los guiados en todos los idiomas”, describió y contó que a diferencia del actual “cuentan con un espacio cerrado interno en la parte superior, por eso se denominan cabriolet. También, son más grandes por lo que podrán sumarse más personas a cada recorrido”, afirmó Cayol.

Cayol precisó que cada bus tendrá un recorrido diferenciado. “Uno estará incorporado a un nuevo guiado que recorrerá el Parque Norte, el Paseo de las Bardas, y el Polo Tecnológico con todo lo que significa esos espacios para la ciudad. El otro seguirá cubriendo el circuito histórico tradicional”.

Para sumarse a estos recorridos, Cayol recordó que los que quieran vivir la experiencia deberán acercarse al punto de salida del Bus que es en Centro de Informes Turísticos de calle Olascoaga donde pueden inscribirse media hora antes comenzar el recorrido.

En la parte superior poseen capacidad para 55 pasajeros y un diseño mixto: un sector abierto con techo corredizo y otro cerrado, pensado para adaptarse a distintas condiciones climáticas.

Por otro lado, el piso inferior cuenta con 12 asientos, espacio para un guía turístico y un área especialmente acondicionada para personas usuarias de sillas de ruedas. Además, las unidades poseen rampas para garantizar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad.