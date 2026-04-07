Cipolletti da un giro fuerte en su transporte público: mañana desde las 9.30 comienza a funcionar el nuevo sistema urbano, conocido como TUC, con colectivos cero kilómetro, más recorridos y una promesa concreta de mejorar un servicio que venía golpeado por años de reclamos.

En ese marco, la presentación oficial se realizará frente al edificio municipal antes de la puesta en marcha. El sistema será operado por la empresa Pehuenche, que tendrá a cargo el servicio durante los próximos 10 años, con la responsabilidad de sostener un esquema que busca modernizar por completo la movilidad urbana.

Ahora bien, uno de los cambios más visibles está en la reorganización total del mapa del transporte. Serán cinco líneas que ampliarán la cobertura y llegarán a barrios que históricamente estuvieron desconectados, como Costa Norte, Puente 83, Ferri y sectores de la periferia que hasta ahora tenían acceso limitado.

Pero además, el salto no es solo en recorridos. El sistema incorpora unidades nuevas, con rampas para personas con movilidad reducida, aire acondicionado y calefacción, dejando atrás colectivos antiguos que eran sinónimo de demoras, fallas y malestar entre los usuarios.

En paralelo, la tecnología se mete de lleno en el servicio. A través de una aplicación, los usuarios podrán seguir en tiempo real dónde está cada colectivo, reduciendo la incertidumbre en las paradas. También se habilitan pagos con tarjeta SUBE y sistemas contactless, además de códigos QR dentro de las unidades para evaluar el servicio.

Información de servicio clave:

Línea 1

Conecta los barrios El Manzanar, 1200 Viviendas, CGT, Anai Mapu y Del Trabajo.

El recorrido inicia en la zona de Los Arrayanes y Maipú, atraviesa arterias clave como Fernández Oro, Yrigoyen y Perú, y se extiende por sectores como Naciones Unidas y Circunvalación, hasta llegar a calle Río Negro.

El regreso se realiza por Scalabrini Ortiz, La Plata Este, Ceferino Namuncurá y Belgrano, retomando luego por Fernández Oro hasta volver al punto inicial.

Línea 2

Une el centro con el sector de Ferri.

Parte desde España e Yrigoyen, circula por Córdoba, Alem y Naciones Unidas, y continúa por calles como Mengelle y Buenos Aires hasta llegar a Los Pensamientos. En sentido de vuelta, retoma por Circunvalación Illia, Concepción de Uruguay, Perú y Sarmiento, cerrando nuevamente en el centro.

Línea 3

Vincula el centro con barrios como Lalor, Costa Norte y Costa Sur.

Sale desde Lalor y recorre sectores rurales y barrios en crecimiento como Los Aromos y 2 de Agosto, hasta desembocar en 25 de Mayo e Yrigoyen. El regreso se realiza por calles céntricas como 9 de Julio, Mengelle y Mariano Moreno, retomando luego hacia Lalor.

Línea 4

Conecta la Plaza San Martín con el Distrito Vecinal Noreste.

El recorrido incluye barrios como Los Tamariscos, El Romerillo y zonas en expansión, pasando por Circunvalación Perón, Alem y 9 de Julio hasta llegar al centro. En el regreso, retoma por JM París, Primeros Pobladores y vuelve a internarse en los barrios periféricos hasta cerrar el circuito.

Línea 5

Une el centro con Puente 83.

Parte desde Yrigoyen y España, recorre Fernández Oro, Ruta Nacional 22 y sectores como Isla Jordán y María Elvira, hasta llegar a Puente 83. En sentido contrario, vuelve por Ruta Provincial 65, Circunvalación Perón y Naciones Unidas, finalizando nuevamente en el casco céntrico.