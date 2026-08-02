Nuevos loteos y más iluminación: 4.200 familias ya se benefician con obras eléctricas

El Gobierno de Neuquén, a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), lleva adelante un importante plan de obras de infraestructura eléctrica destinado a acompañar el crecimiento urbano en todo el territorio neuquino. En total, 4.227 familias de 28 localidades neuquinas son beneficiarias de obras ejecutadas, en ejecución o próximas a ejecutarse para dar suministro a nuevos loteos y abastecer nuevos puntos de alumbrado público.

En conjunto, se trata de 60 obras de distribución eléctrica, de las cuales 35 ya fueron ejecutadas y 25 se encuentran en ejecución o próximas a ejecutarse, consolidando el acceso a un servicio esencial para el desarrollo de nuevas urbanizaciones y la expansión de las comunidades.

“Todas estas obras básicas que estamos realizando no es ni más ni menos que poderle mejorar la calidad de vida a nuestra gente”, afirmó al respecto el gobernador Rolando Figueroa y destacó la articulación con los gobiernos locales para priorizar las inversiones con una mirada de equidad territorial. En ese sentido ratificó que “el Pacto de Gobernanza -suscripto con la totalidad de los municipios y comisiones de fomento- está a pleno y es la posibilidad de trabajar con todos los intendentes” en obras para sus comunidades.

Una de las características de este plan es la articulación entre el EPEN y los gobiernos locales. Al respecto, el presidente de la empresa estatal, Mario Moya destacó: "Desde el inicio de la gestión, más de 4.200 familias pudieron acceder al suministro de energía eléctrica en toda la provincia. Esto fue posible gracias al trabajo conjunto con cada uno de los municipios y comisiones de fomento”.

“En la mayoría de los casos -agregó-, los gobiernos locales aportan la mano de obra no calificada, ejecutando las excavaciones, las fundaciones y las bases, mientras que el EPEN aporta la mano de obra especializada para el montaje de las instalaciones y la puesta en servicio de la infraestructura eléctrica”, explicó.

La planificación de estas obras garantiza que los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la infraestructura eléctrica necesaria antes de su ocupación, favoreciendo un crecimiento ordenado de las localidades y mejorando la calidad de vida de miles de familias.

Varvarco: un ejemplo de articulación

Uno de los casos que refleja esta modalidad de trabajo es la obra que próximamente será inaugurada en Varvarco, donde se ejecutó la infraestructura necesaria para brindar suministro eléctrico a 17 lotes de la Manzana 1B de la localidad. La obra respondió a un requerimiento del municipio e incluyó la construcción de aproximadamente 400 metros de línea aérea trifásica de baja tensión, con postes de madera y columnas de hormigón, además de la instalación de 13 luminarias LED de alumbrado público.

Moya resaltó que “estamos muy conformes porque este esquema de trabajo nos permitió, a lo largo de estos meses de gestión, concretar obras de suministro de energía eléctrica y, en muchos casos, también de alumbrado público, llegando a localidades de todas las regiones donde el EPEN presta servicio”. “Estas obras demuestran, una vez más, la decisión firme del Gobierno provincial de trabajar codo a codo con los municipios y las comisiones de fomento para llevar un servicio esencial como la energía eléctrica a cada uno de los vecinos de la provincia", destacó el presidente del EPEN.

La inversión destinada a esta obra ascendió a $70.926.398 y representa un ejemplo del esquema de cooperación que el EPEN desarrolla junto a los municipios para ampliar la infraestructura eléctrica en toda la provincia.

El mayor alcance de estas obras se concentra en la región Alto Neuquén, con 1.383 familias beneficiarias, seguida por Vaca Muerta (956), Lagos del Sur (851), Pehuén (595) y Limay (390). También se ejecutan obras en las regiones Confluencia y Comarca, alcanzando así las siete regiones donde presta servicio el EPEN.

Con presencia en las siete regiones donde presta servicio, el Gobierno través del EPEN continúa consolidando una política de inversiones que acompaña el crecimiento de las comunidades neuquinas, garantizando el acceso a la energía eléctrica y al alumbrado público como servicios esenciales para el desarrollo urbano, la integración territorial y la mejora de la calidad de vida de las familias.

Las localidades donde llegan las obras eléctricas

Región del Alto Neuquén (1.383 familias): Chos Malal (312), Loncopué (308), Taquimilán (280), Caviahue-Copahue (225), Tricao Malal (120), El Huecú (56), Andacollo (32), Varvarco (28), Huinganco (17) y El Cholar (5).

Región del Pehuén (595 familias): Las Lajas (295), Aluminé (224), Villa Pehuenia (35), Bajada del Agrio (21), Mariano Moreno (10), Ramón Castro (8) y Villa Puente Picún Leufú (2). •

Región de los Lagos del Sur (851 familias): Junín de los Andes (567), Villa la Angostura (271) y San Martín de los Andes (13).

Región Vaca Muerta (956 familias): Rincón de los Sauces (565), Añelo (351) y San Patricio del Chañar (40).

Región del Limay (390 familias): Picún Leufú (216), Piedra del Águila (124) y Santo Tomás (50).

Región Confluencia (46 familias): Senillosa (46).

Región de la Comarca (6 familias): Sauzal Bonito (6).





