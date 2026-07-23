Este miércoles, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó que el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (ex CAF) aprobó dos préstamos por un total de 387,8 millones de dólares destinados al Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional y a la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial. Las acciones serán ejecutadas por el Ministerio de Infraestructura, a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE).

"La aprobación de USD 387,8 millones por parte de CAF es una muestra de confianza en la forma en que administramos la provincia. Estos recursos nos permitirán avanzar con más conectividad vial e infraestructura eléctrica para seguir impulsando el desarrollo de Neuquén", escribió Figueroa desde su cuenta de X. Además, el gobernador hizo hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y resaltó que los fondos permitirán concretar los proyectos de Alivilla y el Anillo Norte de la provincia.

"Con estas inversiones vamos a potenciar el acceso al paso internacional Pichachén, fortalecer los corredores del norte neuquino y financiará dos obras de infraestructura eléctrica de gran importancia: la línea Alivilla, que conectará a Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión, y el Cierre del Anillo Norte", complementó el mandatario provincial desde la mencionada red social.

En tanto, desde CAF resaltaron que las dos operaciones responden a una misma apuesta: acompañar al desarrollo de la provincia de Neuquén. Asimismo, señalaron que la pavimentación de caminos y energía están entre las principales condiciones que habilitan el desarrollo y la inversión, emplazándose en una cordillera con pasos fronterizos de alto valor de integración y un complejo hidroeléctrico que aporta excedentes de energía limpia al Sistema Argentino de Interconexión.

Cómo destinará Neuquén los casi USD 388 de financiamiento obtenidos a través de CAF

El Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional, por 250 millones de dólares, mejorará el corredor vial binacional de acceso al Paso Internacional Pichachén y el corredor intrarregional Loncopué – El Cholar. La iniciativa permitirá intervenir 195 kilómetros y elevará a 481 los kilómetros de red vial neuquina financiados por CAF. De los ocho pasos fronterizos priorizados, el Pichachén se destaca por su gran potencial de integración turística y territorial con Chile.

Por su parte, la segunda etapa del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, por 137,8 millones de dólares, financiará dos obras de infraestructura eléctrica de vital importancia. Primero, la línea Alivilla, que conectará a Villa La Angostura al Sistema Argentino de Interconexión, sustituyendo la generación térmica y reduciendo emisiones. Segundo, el Cierre del Anillo Norte, que incrementará de manera sostenible la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico de la zona noroeste. La iniciativa da continuidad a una primera etapa enfocada en el fortalecimiento de obras viales y de suministro de agua.

La palabra de CAF, tras la aprobación del financiamiento

El presidente ejecutivo de CAF Sergio Díaz-Granados se expresó tras la aprobación de los fondos destinados a la Provincia. "Neuquén le da energía limpia a la Argentina y tiene en su cordillera una puerta natural de integración con Chile. Con estos dos programas trabajamos sobre la misma agenda desde dos frentes: equilibrar el territorio y abrirlo al mundo", sostuvo el ejecutivo.

Desde CAF expresaron que ambas operaciones consolidan el acompañamiento al gobierno de la provincia de Neuquén. A su vez, desde el organismo multilateral reafirman su compromiso de más de 25 años con la infraestructura de integración del país.