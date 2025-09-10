¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
APORTE NO REINTEGRABLE

Calf recibe $7.900 millones para obras de infraestructura eléctrica

La Cooperativa recibirá un aporte histórico para financiar obras de infraestructura eléctrica en la ciudad de Neuquén. El acuerdo destaca la gestión ordenada de la distribuidora, que mantiene al día sus pagos y sin deudas con CAMMESA.

Por Redacción

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 13:08
El presidente del Consejo de Administración de CALF, Marcelo Severini firmó este martes con la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación un acuerdo por el cual se le otorga a la Cooperativa un aporte no reembolsable por 7.900 millones de pesos para financiar obras de infraestructura eléctrica para la Ciudad. 

Este aporte fue posible gracias a la administración ordenada y eficiente que impulsó la conducción de CALF y que le permitió no registrar deuda con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) a la fecha. 

Severini resaltó que la distribuidora mantiene al día los pagos mensuales por el consumo de energía eléctrica y que no existen deudas pendientes anteriores a la firma del contrato de concesión. En este sentido, afirmó: “cumplir con nuestras obligaciones nos da solidez y nos permite seguir invirtiendo para fortalecer la calidad del servicio eléctrico.”

El acuerdo suscripto este martes establece que CALF dispondrá de un beneficio económico equivalente a dos veces la factura mensual del mes de febrero por compra de energía eléctrica, a reintegrar en 12 cuotas iguales.

Este aporte se reflejará como un crédito en la factura de energía eléctrica mayorista a partir del mes de octubre, y deberá destinarse a un plan de obras estratégicas para mejorar la red eléctrica en toda la ciudad. Estas inversiones apuntan a modernizar líneas críticas, reforzar la capacidad de transmisión y adaptar la red de distribución para brindar un servicio más seguro y confiable. El objetivo es reducir pérdidas, aumentar la calidad del suministro y avanzar con las obras que la comunidad necesita.

