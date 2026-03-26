Con entusiasmo y sonrisas, los alumnos de la escuela primaria N°197 del barrio Villa Ceferino regresaron este jueves a clases, estrenando los renovados espacios recreativos y deportivos de la institución. El acto de inicio del ciclo lectivo contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, así como de toda la comunidad educativa.

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi, destacó las intervenciones realizadas durante el receso estival: “Para el primer ciclo contamos con una plaza blanda con juegos coloridos e impresionantes; también inauguramos una nueva cancha de básquet y renovamos todas las rampas”, explicó. Además, resaltó las mejoras en la cocina institucional, que incluyen cambio de cielorrasos, actualización integral de mesadas y pintura de los revestimientos.

Con una inversión de 500 millones de pesos, el foco de la remodelación estuvo en el patio, convertido en epicentro de los festejos estudiantiles. Se construyó un nuevo playón deportivo, se renovó el existente con sus complementos y pintura técnica, se agregaron pérgolas y nuevos asientos, y se levantó una plataforma y rampa de acceso totalmente accesible.

Otras mejoras abarcan la pintura integral de los espacios interiores, la actualización de aberturas y, en las próximas semanas, se renovará el bicicletero institucional y se instalará una segunda pérgola en el patio delantero.

Temi valoró la política de jerarquización de los espacios exteriores, subrayando que “es una decisión política transformar los patios de las instituciones educativas. Este verano se concretaron 25 patios nuevos en la ciudad de Neuquén. La transformación tiene también un valor pedagógico simbólico: el patio es una extensión de las aulas”.

La presidenta del CPE agregó que los proyectos se diseñan “teniendo en cuenta las necesidades de los chicos en las distintas etapas de su trayectoria educativa”, asegurando que las intervenciones buscan mejorar la experiencia de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

En el acto también participaron Lucas Godoy, subsecretario de Tecnología Educativa y Modernización, las directoras de nivel Primario y del distrito VIII, María Luisa Fuentes y Claudia Berdugo, y referentes de la dirección de Mantenimiento Escolar Confluencia.