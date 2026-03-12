Desde el 10 de marzo, a través del programa ‘Frutas al aula, sabores que educan’, más de 170 mil estudiantes de los niveles educativos Inicial, Primario y Secundario de adolescentes y adultos reciben frutas de estación como colación durante las jornadas escolares. La implementación se realiza desde el Ministerio de Educación, en articulación con la Secretaría de Producción e Industria provincial.

El programa alcanza a 700 escuelas de la provincia, y pone a disposición de niñas, niños y adolescentes más de 50 mil kilos de fruta por semana. El objetivo de la propuesta es contribuir a la formación de hábitos, mejorar los entornos alimentarios y facilitar el acceso sostenible e inclusivo a opciones saludables.

En paralelo, estas acciones favorecen a las economías regionales al priorizar la compra a productores de la zona lo que contribuye a sostener el empleo, mejorar las condiciones de la industria y dinamizar la economía. Al mismo tiempo, fortalece el vínculo entre las comunidades educativas y los circuitos productivos de proximidad.

De acuerdo con la temporada y la zona, se distribuyen manzanas, peras, duraznos y ciruelas, todas frutas de productores locales. De este modo se fortalece un modelo de desarrollo basado en la soberanía alimentaria y la justicia social.