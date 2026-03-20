El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes en Zapala el acto de reinauguración y puesta en funcionamiento de los edificios readecuados de la Escuela Especial N° 5 y de la Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad (EIAJD) N° 10, en una intervención integral que demandó una inversión superior a los 910 millones de pesos y que permitió consolidar dos nuevos espacios educativos.

Las obras incluyeron la readecuación edilicia de ambos establecimientos, con la independencia funcional de los edificios, la intervención de núcleos húmedos, cocinas y redes de servicios, la mejora de accesos vehiculares, iluminación, patios y veredas, además de trabajos generales de pintura y la creación de nuevos espacios de gobierno institucional.

En el caso de la Escuela Especial N° 5, se sumó además una plaza blanda exterior; mientras que el edificio destinado a la EIAJD N° 10 permitirá dar continuidad a las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes de la localidad.

En su discurso, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó el alcance de la intervención y recordó que “hacía 46 años que no se realizaban mejoras de esta magnitud en estos edificios”, subrayando también que la obra permite no solo optimizar las condiciones edilicias, sino también “profundizar el modelo de educación inclusiva que la provincia viene desarrollando hace años”.

En ese sentido, aseguró que “la educación, entendida como un derecho, es una sola y no reconoce diferencias”, y que estas acciones responden a la decisión del gobierno provincial de priorizar la inversión educativa en todo el territorio.

A su turno, la actual directora de la EIAJD N° 10, Marina Danderfer, definió la jornada como “un momento profundamente significativo” y aseguró que las transformaciones no sólo implican mejoras en la infraestructura, sino también una nueva organización institucional que permite diferenciar espacios para infancias y juventudes.

“Esta decisión no es menor, implica reconocer las particularidades de cada etapa de la vida, fortalecer las propuestas pedagógicas y brindar respuestas más adecuadas a las necesidades de cada grupo. Hoy nos dividimos para crecer, para acompañar, para acompañar mejor, nos dividimos para multiplicar oportunidades”, expresó.

En la misma línea, el exdirector e impulsor del proyecto Víctor Hugo Romero sostuvo que la nueva escuela representa “un sueño hecho realidad” y permitirá acompañar a los estudiantes no sólo en su trayectoria educativa, sino también en su inserción social y laboral, y recordó a la docente Elizabeth Pizarro que ideó la iniciativa.

Por último, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, celebró la concreción de una iniciativa largamente esperada y destacó la decisión política que permitió hacer realidad “un proyecto que comenzó hace muchos años y que hoy abre nuevas oportunidades para los jóvenes de la localidad”, al tiempo que reconoció el compromiso de las familias, docentes y equipos de trabajo que sostuvieron la demanda a lo largo del tiempo.

Los objetivos que se buscan en cada institución

La nueva Escuela Integral N° 10 está destinada a acompañar a adolescentes y jóvenes con discapacidad de entre 14 y 22 años, brindando herramientas para la construcción de sus proyectos de vida con el acompañamiento de instituciones y familias. En tanto, la Escuela Especial N° 5 cuenta con una matrícula de más de 150 estudiantes, además de otros que asisten de manera integrada en distintos niveles del sistema educativo, con abordajes específicos para diversas discapacidades: visuales, auditivas, cognitivas y motoras, además de personas con trastornos del espectro autista, entre otras.

Durante la jornada y al término del acto de inauguración, las autoridades también recorrieron la Escuela Primaria N° 99, donde se ejecutaron mejoras en accesos, veredas, patios y espacios exteriores, incluyendo la incorporación de una pérgola para lectura y juegos inclusivos.

Participaron de ese acto el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi; autoridades educativas, equipos directivos y comunidad educativa