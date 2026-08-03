El Gobierno de Neuquén, a través del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), lleva adelante un importante plan de obras de infraestructura eléctrica destinado a acompañar el crecimiento urbano en todo el territorio neuquino. En total, 4.227 familias de 28 localidades neuquinas son beneficiarias de obras ejecutadas, en ejecución o próximas a ejecutarse para dar suministro a nuevos loteos y abastecer nuevos puntos de alumbrado público.

El presidente de la empresa estatal, Mario Moya habló en AM550 y detalló: “Esta iniciativa viene desde que inició la gestión del Gobierno provincial. En conjunto con el EPEN y los municipios, se realizan obras de infraestructura eléctrica para llegar a todos los vecinos”.

“Son obras de distribución, muchos fueron vecinos que estaban instalados pero no se habían realizado las conexiones, en otros casos se trata de loteos próximos a entregarse con los servicios”, describió el funcionario.

Comentó además que “la modalidad que hemos tenido son convenios con los gobiernos, se consigue financiamiento y lo importante es que se ejecutan las obras en conjunto; se aporta la mano de obra local y después viene la etapa de puesta en servicio de las redes que está a cargo del EPEN”.

“Estamos en casi toda la Provincia, hay muchas obras en el Alto Neuquén, en el Pehuén, en la zona de Lagos del Sur, en la zona de Vaca Muerta y del Limay también, lo mismo en la región de la Confluencia, son más de 28 localidades donde estamos desarrollando las obras”, manifestó Mario Moya en comunicación con AM550.

Afirmó además que “en zonas urbanas ampliamos los sistemas existentes, hay redes de media tensión y repotenciaciones, es decir se cambia de transformador para abastecer más lotes, se construyen redes de baja tensión y se involucra alumbrado público, es decir iluminación con tecnología LED”.

Y concluyó: “Se trabaja con un abastecimiento en lo macro para las regiones que tienen un crecimiento poblacional por encima de la media, en esos lugares trabajamos con repotenciaciones y ampliaciones. Estamos trabajando para dar continuidad a la creciente demanda”.

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