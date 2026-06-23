La Municipalidad de Neuquén realizó este lunes una nueva reunión de gabinete encabezada por el intendente Mariano Gaido, en la que los distintos funcionarios expusieron el estado de las obras en ejecución, los servicios que comenzarán a funcionar en distintos sectores de la ciudad y las actividades previstas para las próximas semanas.

La agenda incluyó avances en infraestructura, nuevos espacios públicos, eventos deportivos, propuestas turísticas para las vacaciones de invierno, operativos de limpieza y controles preventivos.

Un nuevo parque comienza a tomar forma

Entre los temas abordados, la subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, informó que esta semana comenzaron los movimientos de suelo para el cuarto parque de la ciudad.

El nuevo espacio se ubicará en el balneario Gatica, en el barrio Altos del Limay, una de las zonas que viene incorporando nuevos sectores recreativos y de encuentro para los vecinos.

Servicios para un sector histórico de la ciudad

Uno de los anuncios destacados estuvo a cargo de Marco Zapata, del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMHU), quien confirmó la puesta en funcionamiento de obras de servicios en el sector conocido como La Familia.

Según detalló, se trata de una intervención que demandó una inversión de 4.370 millones de pesos e incluyó agua, gas, cloacas, cordón cuneta y asfalto.

"Hoy ponemos en funcionamiento agua, gas, cloaca, terminamos el cordón cuneta y el asfalto también", señaló.

Nuevas inauguraciones y más pavimento

Por su parte, el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, anticipó que este jueves quedará inaugurada la calle Pilmaiquén, que funcionará como nuevo ingreso al sector Terrazas.

Además, repasó los trabajos que continúan en distintos puntos de Neuquén, entre ellos Valentina Sur, Cuenca XV, el Paseo Costero y la avenida Mosconi.

Deporte con mirada regional

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, adelantó que este fin de semana se desarrollarán los Juegos Municipales.

También anunció el lanzamiento de "Confluencia Juega", una iniciativa que será presentada junto al Gobierno de Cipolletti y que buscará fortalecer las actividades deportivas entre ambas ciudades.

Vacaciones de invierno con agenda propia

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, informó que este miércoles se realizará el lanzamiento oficial de las actividades previstas para las vacaciones de invierno.

La programación incluirá propuestas recreativas para toda la familia, actividades vinculadas al Día del Amigo y eventos durante los fines de semana en el Paseo Costero junto a prestadores turísticos.

Controles y operativos especiales

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio explicó que continúan los controles sobre la avenida Mosconi y confirmó que durante los partidos de Argentina, momentos en que la región parece paralizarse, habrá inspectores trabajando en distintos sectores.

En paralelo, Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, anunció el inicio del sistema puerta a puerta en Terrazas de Neuquén y Cuenca XV.

Además, informó que continuará el ecocanje mundialista y que se desarrollará un operativo especial de limpieza en el microcentro y en el Monumento a San Martín tras los festejos por la participación de la Selección Argentina.

Una agenda cargada para las próximas semanas

La reunión permitió repasar una serie de acciones que avanzan en simultáneo en distintos sectores de la ciudad: desde nuevas obras de infraestructura y servicios hasta espacios públicos, actividades deportivas, propuestas turísticas y operativos urbanos.

Con inauguraciones previstas para los próximos días y nuevas intervenciones en marcha, las distintas áreas municipales presentaron una agenda intensa para el segundo semestre del año.