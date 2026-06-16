Con obras en marcha en distintos puntos de la ciudad, nuevos contratos por firmar y actividades que atraviesan desde el deporte hasta la cultura, el gabinete municipal de Neuquén encabezado por el intendente Mariano Gaido realizó este martes una reunión de seguimiento para repasar el avance de trabajos y acciones previstas para los próximos días.

El encuentro fue difundido a través de las redes sociales del jefe comunal, en una jornada atravesada además por el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Allí, distintos funcionarios expusieron el estado de obras, servicios y programas que avanzan en los barrios.

Más obras y servicios en distintos sectores

Uno de los repasos más extensos estuvo a cargo del secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, quien aseguró que actualmente hay “más de 50 obras” en ejecución en la capital neuquina.

Detalló que continúan los trabajos de asfalto en Rincón del Río, obras cloacales en el sector El Trébol y tareas pluviales sobre Islas Malvinas. También confirmó avances en Mosconi, Círculo Policial y distintos corredores urbanos.

“Cruzeilles ya está casi terminada”, señaló Nicola, quien explicó que restan tareas de pintura y detalles finales que se retomarán la próxima semana tras las lluvias registradas en los últimos días.

Además, adelantó nuevas licitaciones para las calles Genko, Bragado, Maida y Lago Muster.

Una de las primicias más importantes fue la confirmación del comienzo del tercer edificio del Polo Tecnológico.

Barrios que empiezan a cambiar

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, puso el foco en obras de servicios básicos que avanzan en sectores históricamente postergados.

“En La Familia, ya tienen todos los servicios terminados esta semana, un sector que lleva 25 años sin servicios”, destacó el funcionario, al enumerar trabajos de luz, gas, cloacas, asfalto y cordón cuneta.

También informó avances en Auca Mahuida y Peumayén, donde continúan las obras de redes cloacales y nuevas conexiones.

Plazas, iluminación y limpieza

Desde la coordinación de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Noelia Rueda Cáceres informó que siguen los trabajos de iluminación y mejoras en plazas y espacios públicos.

“Además, un éxito el bus turístico, invitamos a que recorran la ciudad porque está fantástico”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, repasó los operativos previstos para esta semana en barrios como Rincón del Río, Z1, Terrazas del Neuquén y Cuenca XV, con intervenciones puerta a puerta y acciones vinculadas al ordenamiento urbano.

También anunció un eco canje temático en el edificio municipal, en el marco del Mundial.

Deportes, cultura y actividades para vecinos

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, destacó la convocatoria de “Mi ciudad se mueve”, actividad que reunió a más de 300 vecinos el último fin de semana.

Además, confirmó la continuidad de los Juegos Deportivos Municipales y los avances del gimnasio del barrio Melipal.

“Ya tenemos la estructura plantada”, indicó.

En paralelo, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, aseguró que la organización de la Feria del Libro superó las expectativas en sus primeras horas de inscripción.

“Tuvimos más de 100 inscriptos para stands, escritores y propuestas culturales”, afirmó, y adelantó que este año esperan ampliar considerablemente la cantidad de espacios respecto a la edición anterior.