Ocho empresas compiten por una obra clave para ampliar la EPET 19 de Plottier

El Gobierno de Neuquén realizó el acto de apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción del nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la EPET 19 de Plottier. La obra contó con la presentación de ocho ofertas de empresas interesadas.

Del acto participaron la ministra de Educación, Soledad Martínez; la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi; la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso; directivos y docentes de la EPET 19; el presidente del Centro de Estudiantes de la institución, y representantes de las empresas oferentes.

La obra demandará una inversión oficial de $2.502.028.534 y contará con un plazo de ejecución de un año. El proyecto forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura educativa que se desarrolla en distintas localidades, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la matrícula y mejorar las condiciones de enseñanza.

Martínez recordó que la obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura educativa, y destacó la inversión sostenida en edificios escolares y la ampliación de espacios deportivos en distintas localidades. En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar el crecimiento de la matrícula y la necesidad de planificación territorial, especialmente en localidades como Plottier, donde la demanda de infraestructura escolar y deportiva continúa en aumento.

Asimismo, destacó que la incorporación de estos espacios forma parte de una estrategia integral que busca mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo la respuesta del Estado frente a las necesidades del sistema educativo.

Por su parte, el presidente del Centro de Estudiantes, Valentín Sánchez, ponderó especialmente la posibilidad de dejar atrás las limitaciones actuales, donde muchas clases y actividades deben realizarse al aire libre y quedan condicionadas por el clima.

Valoró especialmente la posibilidad de dejar atrás las limitaciones actuales, donde muchas clases y actividades deben realizarse al aire libre y quedan condicionadas por el clima.



Una obra clave para la comunidad educativa

La secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Ferraresso, explicó que se trata de una ampliación integral del conjunto edilicio de la EPET 19. Señaló que el proyecto se ejecutará mediante un sistema constructivo estandarizado y rápido, e incluye no solo el SUM, sino también trabajos exteriores como estacionamientos y cercos perimetrales. Además, destacó la incorporación de paneles solares, en el marco de las políticas de eficiencia energética y sostenibilidad que impulsa la Provincia.

Con la apertura de sobres, la obra avanza hacia la etapa de evaluación de ofertas y posterior adjudicación, para dar inicio a la construcción de un nuevo espacio que ampliará las capacidades educativas, deportivas y comunitarias de la EPET número 19 de Plottier.

El nuevo SUM tendrá una superficie cubierta de 860 metros cuadrados y estará ubicado en el sector norte de Plottier, sobre calle Ailén, en la intersección con Río Diamante y Río Nihuil, dentro del predio de la institución educativa.

La propuesta arquitectónica contempla un espacio central destinado a campo de juego, cocina, sanitarios y vestuarios para estudiantes, sanitarios accesibles, sanitarios para docentes, sala de máquinas, depósitos y dos pasillos de acceso. Además, contará con equipamiento deportivo para la práctica de hándbol, básquet y vóley.

El proyecto también prevé equipamiento exterior con luminarias, bancos, forestación y mástiles, integrando el nuevo edificio al conjunto escolar. El emplazamiento fue diseñado estratégicamente para ordenar y articular los distintos sectores de la escuela, priorizando una resolución compacta y funcional frente a las condiciones climáticas de la región, especialmente los fuertes vientos.

Visión estratégica y desarrollo territorial

El avance de este proceso licitatorio consolida la visión estratégica del Gobierno, orientada a fortalecer la presencia del Estado mediante la reactivación y planificación de la obra pública. La articulación de las principales carteras del Ejecutivo en torno a este proyecto reafirma la decisión de jerarquizar la infraestructura educativa como política de Estado.

A su vez, esta inversión trasciende el ámbito estrictamente escolar para proyectarse como un activo integral para toda la ciudad de Plottier. Al dotar a la región de un edificio moderno, sustentable y de uso múltiple, la gestión no solo da respuesta al crecimiento demográfico y de la matrícula, sino que también promueve la integración comunitaria, fortaleciendo el tejido social y el desarrollo de actividades locales.





