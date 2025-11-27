¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 27 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Una referente del MPN asumirá al frente de la Secretaría de Obras Públicas

María Eugenia Ferraresso, extitular de la cartera de Mujeres y Diversidad, conducirá el organismo que quedará vacante tras la asunción de Tanya Bertoldi en el Ministerio de Infraestructura. Cuál es su perfil.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 13:24
La asunción de Tanya Bertoldi al frente del Ministerio de Infraestructura de Neuquén reconfiguró la estructura de las áreas que quedarán bajo la órbita de dicha cartera, entre ellas la Unidad de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), la Secretaría de Obras Públicas, Vialidad provincial, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).


En este sentido, se confirmó que María Eugenia Ferraresso, exministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia y referente política del Movimiento Popular Neuquino (MPN), quedará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas que estaba en manos de Bertoldi.


Ferraresso viene trabajando en el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa hace ya varios meses. Es de profesión arquitecta recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y también tiene una Maestría en Planificación y Gestión de Ciudades.


En el resto de la estructura que sostiene al Ministerio de Infraestructura, la militante peronista Ana Servidio, quien lideraba COPADE, quedará a cargo de un ente que tendrá bajo su órbita a los organismos IPVU y ADUS.


 

