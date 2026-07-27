Un cierre con miles de visitantes y un paseo lleno de vida

Las vacaciones de invierno terminaron con una de las postales más convocantes de la temporada en la ciudad de Neuquén. Más de ocho mil personas pasaron este sábado por la Península Hiroki para disfrutar del Salón de la Pastelería, una propuesta que reunió gastronomía, espectáculos y actividades recreativas en un espacio abierto sobre la costa del río.

Durante toda la tarde, el predio recibió un flujo constante de visitantes que recorrieron los distintos sectores preparados para la ocasión. Familias completas, grupos de amigos y turistas aprovecharon el buen clima para compartir una jornada diferente, con entrada libre y propuestas para todas las edades.

El movimiento también se sintió entre los emprendedores locales, que ofrecieron una amplia variedad de productos elaborados de manera artesanal y encontraron un marco ideal para mostrar su trabajo ante miles de personas.

Pastelería, chocolate caliente y un espacio para quedarse

El estacionamiento de Hiroki se convirtió en un gran patio gastronómico al aire libre. Allí se instalaron puestos de pastelería y repostería con tortas, tartas, alfajores, cookies, chocolates y otras especialidades, incluyendo opciones veganas y libres de gluten.

La propuesta se completó con food trucks que ofrecieron cafés de especialidad, chocolate caliente, licuados y otras alternativas para acompañar la tarde.

Además, el predio contó con una globa calefaccionada equipada con mesas y sillas, donde los visitantes pudieron sentarse a compartir las compras y descansar antes de seguir recorriendo el paseo.

Shows, recorridos y actividades para toda la familia

La programación también puso el foco en los más chicos. Durante la jornada hubo dos espectáculos de magia, juegos, propuestas de entretenimiento y un espacio artístico donde pudieron pintar y participar de distintas actividades recreativas.

Al mismo tiempo, las visitas guiadas por la Península Hiroki funcionaron durante toda la tarde con una gran convocatoria.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, destacó el balance de la jornada.

"Tuvimos realmente un cierre espectacular. La gente se convocó muchísimo, el buen clima nos acompañó y la cantidad de gente que pasó superó nuestras expectativas", afirmó.

El funcionario agregó que "más de ocho mil personas participaron" y remarcó que "los pasteleros y reposteros vendieron muchísimo". También señaló que las visitas guiadas "fueron un éxito" porque "se completaron todas las salidas".

El bus eléctrico, otra pieza clave de la jornada

Uno de los aspectos que sobresalió durante el evento fue la llegada constante de visitantes mediante el transporte público hacia la Península Hiroki.

Cayol resaltó especialmente el funcionamiento del bus eléctrico, al señalar que "llega lleno".

Según explicó, cada 15 minutos arribaban unidades con personas que luego recorrían el paseo, participaban de las actividades y disfrutaban de la oferta gastronómica.

El Salón de la Pastelería reunió a emprendimientos como Bosco Café, Café Itinerante, Ajo Negro Pastelería, Biscoti Pastelería, Camila Tisnado Alfajores, Greenville Licuados, Estación de Montaña, El Artesano Panadería y Churrería, Mamacook Pastelería Vegana, La Mousseline Pastelería, La Postrería, Sol Tienda de Pastelería, Mathi's Pastelería, Jengibre Pastelería, Rincón del Chocolate, Cubanitos Monkey, Los Abuelos y La Gloria, que acompañaron el cierre de las vacaciones con una propuesta que combinó producción local, gastronomía y actividades recreativas en uno de los espacios más visitados de la ciudad.