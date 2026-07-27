Un total de 44 perros y gatos encontraron un nuevo hogar durante la jornada de adopción responsable que la Municipalidad de Neuquén llevó adelante en Parque Norte como cierre de las actividades programadas para las vacaciones de invierno.

La iniciativa reunió a numerosas familias que se acercaron al predio no solo para participar de las propuestas recreativas, sino también para adoptar una mascota y acceder a distintos servicios gratuitos destinados al cuidado de los animales.

Desde la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, organizaron la actividad y manifestaron que el resultado fue exitoso.

La titular del área, Luciana De Giovanetti, detalló el impacto positivo de la convocatoria: “Tuvimos una gran feria de adopción de perros y gatos, acompañada por servicios de desparasitación y vacunación antirrábica gratuita. Se dieron en adopción 32 perros, la mayoría cachorros y tres adultos, y 15 gatos”, dijo y celebró que casi 50 animales no humanos hoy tienen un nuevo hogar.

La funcionaria recordó que este ciclo de actividades tuvo dos grandes epicentros: el Paseo Héroes de Malvinas, con la clásica calesita municipal, y la Plaza del Zorro, donde en cada jornada se vivió una fiesta y la concurrencia fue siempre masiva.

El municipio señaló que estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas para fomentar la adopción responsable, reducir la población de animales en situación de calle y concientizar sobre el cuidado de las mascotas.

La actividad marcó el cierre del cronograma de vacaciones de invierno en Parque Norte, donde durante las últimas semanas se desarrollaron propuestas recreativas, deportivas y ambientales para toda la familia.