El oficialismo busca cerrar el semestre legislativo con una agenda clave para el desarrollo de Neuquén

La Legislatura del Neuquén transita una etapa decisiva para cerrar la primera mitad del año parlamentario con una agenda amplia y estratégica, en línea con el impulso político del gobernador Rolando Figueroa y la decisión del oficialismo de avanzar con leyes orientadas a ordenar el Estado, fortalecer políticas públicas y acompañar las transformaciones que atraviesa la provincia.

En ese marco, el diputado provincial Ernesto Novoa, presidente del bloque oficialista, destacó que “la Legislatura tiene la responsabilidad de estar a la altura de una provincia que crece, que atrae inversiones y que necesita normas modernas para acompañar ese desarrollo”.

“No estamos frente a proyectos aislados. Hay una agenda de gobierno, hay planificación y hay liderazgo político. El gobernador Rolando Figueroa viene marcando un rumbo muy claro: ordenar el Estado, defender los intereses de Neuquén y generar condiciones para que el crecimiento se transforme en desarrollo, empleo, infraestructura y calidad de vida para nuestra gente”, sostuvo Novoa.

Uno de los proyectos que avanzó en los últimos días es el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, que obtuvo despacho en la Comisión C y continuará su tratamiento en la Comisión A de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por Novoa. La iniciativa busca que estudiantes deportistas de alto rendimiento o en proyección puedan compatibilizar sus estudios con entrenamientos, competencias y viajes, sin bajar exigencias académicas ni afectar la calidad educativa.

Ernesto Novoa destacó el rol de la Legislatura en una etapa decisiva para el desarrollo provincial.

“Esta ley expresa una mirada profundamente neuquina: reconocer el esfuerzo, acompañar el talento y generar igualdad real de oportunidades. La educación y el deporte no tienen que excluirse; tienen que complementarse. Detrás de cada estudiante deportista hay una familia, un club, entrenadores y muchas horas de sacrificio”, afirmó el legislador. En paralelo, también avanza el proyecto de creación de la Agencia Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que ya obtuvo despacho de su comisión madre y actualmente se encuentra en tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia. Todo indica que el próximo martes podría obtener despacho para quedar en condiciones de ser tratado en el recinto. La iniciativa apunta a dotar al sistema sanitario provincial de una herramienta técnica para evaluar la incorporación y uso de tecnologías sanitarias con criterios de evidencia, eficiencia, equidad y sostenibilidad.

Otro de los ejes que comienza a tomar centralidad es la reforma del Código Contravencional y de Faltas de la provincia. Se trata de una normativa con más de seis décadas de vigencia, cuya actualización fue planteada por el gobernador Figueroa durante la apertura de sesiones ordinarias, al advertir que ya no responde a las realidades ni a las demandas actuales de la sociedad neuquina. La comisión especial encargada de la reforma fue conformada con representantes de los tres poderes del Estado y tiene como objetivo construir una herramienta moderna, operativa y acorde a los desafíos de la convivencia, la seguridad y el respeto comunitario.

El régimen de acompañamiento busca compatibilizar educación, entrenamiento y competencias.

Ese proceso ya comenzó a desplegarse territorialmente. La comisión de reforma del Código de Faltas realizó una reunión federal en la Región del Pehuén, con sede en Aluminé, donde participaron autoridades locales, fuerzas de seguridad, personal municipal, docentes, referentes sanitarios y vecinos. Allí se plantearon problemáticas concretas como ruidos molestos, microbasurales, animales sueltos y la necesidad de regular aspectos vinculados a la trashumancia para prevenir accidentes y proteger tanto a crianceros como a quienes transitan los caminos de la región.

El recorrido se inscribe en la lógica de la Ley 3480 de regionalización, que organizó el territorio provincial en siete regiones: Alto Neuquén, del Pehuén, de los Lagos del Sur, del Limay, de la Comarca, Confluencia y Vaca Muerta. La definición de esas regiones responde a dinámicas poblacionales, identidades culturales y territoriales, actividades económicas consolidadas o emergentes y corredores estratégicos.

“Un Código Contravencional moderno no puede escribirse solamente desde un escritorio en la capital. Tiene que escuchar la realidad de cada región, de cada localidad y de cada comunidad. Eso también es identidad neuquina: legislar con los pies en el territorio y con la mirada puesta en la convivencia real de nuestros vecinos”, remarcó Novoa. A esta agenda se suma además el trabajo para avanzar en el nuevo Código Procesal de Familia, una reforma de alto impacto social e institucional que buscará modernizar los procedimientos vinculados a niñez, adolescencia, cuidados, responsabilidad parental, alimentos, violencia familiar y acceso efectivo a la justicia. El proceso se enmarca en un acuerdo institucional entre los poderes del Estado y volverá a tener a la Comisión Interpoderes como ámbito de articulación técnica y política.

Para Novoa, estas reformas expresan una misma orientación política.

“Cuando hablamos de Código de Familia, de Código Contravencional, de trayectorias educativas o de tecnologías sanitarias, estamos hablando de lo mismo: un Estado que se moderniza para dar mejores respuestas. Neuquén está cambiando, está creciendo y necesita instituciones que acompañen ese proceso con seriedad, cercanía y sentido práctico”, sostuvo.

De cara a la segunda mitad del año, la agenda legislativa estará atravesada también por debates estratégicos vinculados a Vaca Muerta, el GNL, las regalías y las condiciones para atraer inversiones. En ese sentido, Figueroa anticipó que enviará a la Legislatura un proyecto para dar marco legal a los proyectos de exportación de GNL abastecidos por Vaca Muerta, incluyendo la discusión por una regalía específica para el metano y un precio de referencia para su pago.

Vaca Muerta aparece como el eje de una nueva etapa de desarrollo para Neuquén.

Ese debate marcará una etapa clave para la provincia. Vaca Muerta ya no aparece solamente como una oportunidad geológica, sino como el corazón de un modelo de desarrollo que requiere liderazgo político, previsibilidad jurídica, condiciones económicas claras, fortaleza financiera e identidad neuquina para defender los recursos propios.

En paralelo, la provincia viene mostrando indicadores de crecimiento que fortalecen su posicionamiento ante inversores. Durante una reunión con fondos internacionales en Londres, Figueroa destacó que Neuquén está creciendo al 12% y que en dos años y medio incrementó casi un 32% su Producto Bruto Geográfico. También se informó la mejora de la calificación crediticia provincial, un dato clave para consolidar confianza y abrir nuevas posibilidades de financiamiento para infraestructura.

“Las grandes inversiones no llegan por casualidad. Llegan cuando una provincia es creíble, cuando tiene reglas claras, cuando genera condiciones jurídicas, económicas y financieras, y cuando hay un liderazgo político que proyecta el Neuquén que viene. Eso es lo que está haciendo el gobernador Rolando Figueroa: transformar el potencial de Vaca Muerta en desarrollo real para los neuquinos”, afirmó Novoa.

El diputado remarcó que el oficialismo tendrá un rol central en el acompañamiento legislativo de esa agenda.

“El crecimiento exponencial de Neuquén exige una Legislatura responsable, técnica y comprometida. Nuestro desafío es acompañar la agenda del gobernador Figueroa con leyes que ordenen, que den previsibilidad y que defiendan los intereses de la provincia. Hoy Neuquén tiene rumbo, tiene liderazgo, tiene identidad neuquina y tiene una oportunidad histórica. Lo que viene es transformar ese crecimiento en más infraestructura, más empleo, más educación, más salud y mejor calidad de vida para nuestra gente”, concluyó.