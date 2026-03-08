El Gobierno neuquino impulsa la creación de un Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, con el fin de garantizar la continuidad, permanencia y finalización de las trayectorias de estudiantes que acrediten la condición de deportistas de alto rendimiento o sean deportistas en proyección, con el fin de compatibilizar las exigencias propias de la práctica deportiva con el cumplimiento de las obligaciones educativas.

La iniciativa fue plasmada en uno de los proyectos de ley que el gobernador Rolando Figueroa presentó en la Legislatura provincial en la apertura del 55° período de sesiones ordinarias. Contempla distintas medidas y estrategias pedagógicas de acompañamiento a los estudiantes deportistas.

En sus fundamentos, se destaca que acompañar las trayectorias educativas de estudiantes deportistas es “apostar al desarrollo integral, es promover el mérito y la responsabilidad, es sostener la inclusión y evitar la deserción, es reconocer que el talento requiere respaldo institucional. Esta ley expresa una concepción de Estado presente, que no observa pasivamente las desigualdades, sino que actúa para corregirlas con criterios de equidad y razonabilidad”.

El esfuerzo y el talento deportivo de niñas, niños y jóvenes conlleva entrenamientos intensivos, concentraciones, viajes y competencias que frecuentemente coinciden con calendarios escolares y evaluaciones.

En ausencia de un régimen normativo específico, estas situaciones suelen resolverse de manera desigual entre instituciones, generando incertidumbre, discrecionalidad y, en algunos casos, consecuencias injustas para quienes representan a la provincia en distintos niveles de competencia.

En ese sentido, la falta de reglas claras puede traducirse en pérdida de regularidad, sobrecarga académica o abandono escolar, situaciones que el “Estado no puede ni debe desatender”, se indica en la iniciativa parlamentaria.

Se aclara que el proyecto “no crea privilegios ni establece dispensas académicas. Se funda en el principio de igualdad real de oportunidades y en la continuidad de las trayectorias educativas”.

Se establece que el Estado no puede colocar a esos jóvenes ante la disyuntiva de elegir entre su educación y su desarrollo deportivo, sino que debe “generar las condiciones para que ambos caminos se potencien y se fortalezcan mutuamente”.

La propuesta garantiza equivalencia de contenidos, mantenimiento de los criterios de evaluación y respeto irrestricto de los diseños curriculares vigentes.

Contempla distintas medidas que según se destaca en el proyecto, “se inscriben dentro de parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y control institucional, preservando la calidad educativa y evitando cualquier uso indebido del régimen”.

Asimismo, se fortalece la coordinación entre el Consejo Provincial de Educación (CPE) y la autoridad deportiva competente, y se establecen requisitos documentales claros, se impiden exigencias irrazonables y se prevén mecanismos de control, garantizando transparencia y seguridad jurídica.

Según se establece, la normativa será aplicable a los establecimientos educativos de gestión estatal y privada que se encuentren bajo la órbita del Consejo Provincial de Educación de la provincia del Neuquén, en todos sus niveles y modalidades, en cuanto ejerzan funciones de habilitación, supervisión, validación de títulos y aprobación o intervención en los planes de estudio.

Además, las instituciones de educación superior y universitarias que no se encuentren comprendidas podrán adherir voluntariamente a la ley.