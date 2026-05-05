La diputada provincial del bloque Comunidad, Yamila Hermosilla presentó un proyecto de ley que busca incluir en la obra pública infraestructura de telecomunicaciones.

La legisladora explicó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 los detalles de la iniciativa y cómo se llevará adelante en caso de que sea aprobada en la Legislatura.

“No es más ni menos que lo que se está haciendo en la Provincia por decisión del Gobernador. Hay decisiones políticas que nosotros convertimos en ley para que no sea voluntad política, sino que siga a través del tiempo y en los años gobierne quien gobierne”, expresó la funcionaria en primer lugar.

Por otro lado, la diputada afirmó que “en los pliegos de toda la obra pública vial está contemplada la fibra óptica por decisión de Figueroa para poder generar conectividad digital. Lo trabajamos mucho pero es un proyecto que necesita tratamiento y se trabajará a lo largo de este mes ya que debe haber un tratamiento en comisiones”.

Agregó en ese sentido que “el proyecto contempla la colaboración con las municipalidades, quedará en zonas como rutas, gasoductos, es decir, obras lineales. Lo que se hace es dejar la línea pasiva que sirve para que se puedan generar telecomunicaciones digitales (internet y telefonía). Es decir, se deja todo preparado para después instalar la telecomunicación”.

“La idea es que pueda haber conectividad en todas las regiones. En caso de aprobarse el proyecto, baja el costo de la línea pasiva en un 60%”, dijo Hermosilla.

Finalmente concluyó: “Se invierte en infraestructura para que Neuquén se pueda desarrollar. La reglamentación final es por parte del Ejecutivo que determina cómo será el recupero de la inversión”.

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