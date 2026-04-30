Este jueves 30 de abril, la Legislatura de la provincia de Neuquén distinguió la trayectoria de José Edesio Ortiz, popularmente conocido como el "Monito" Ortiz. El exboxeador y tres veces presidente de la Federación Neuquina de Boxeo repasó su vida y el aporte a la identidad neuquina junto a sus familiares que lo acompañaron en el ese merecido reconocimiento.

La comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G) de la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad el reconocimiento la trayectoria de vida de José Edesio “Monito” Ortiz, una figura emblemática del deporte y la vida social de la provincia de Neuquén.

Las emotivas palabras del "Monito" Ortiz al ser distinguido

Durante la reunión —presidida por la diputada Yamila Hermosilla— Ortiz participó acompañado por familiares y amigos, y compartió reflexiones sobre el crecimiento de Neuquén. “Es una provincia muy generosa. Hoy es la capital de la Patagonia”, expresó, al tiempo que evocó a referentes sociales y políticos que, según consideró, fueron claves en su desarrollo.

El Monito Ortiz durante la distinción de este jueves en la Legislatura de la provincia del Neuquén

En su intervención, el "Monito" Ortiz puso especial énfasis en los valores que marcaron su historia personal: el sacrificio, la cultura del trabajo y la honradez inculcados por su familia. Nacido en el Norte neuquino, más precisamente en Andacollo, llegó a esta capital a los 12 años y comenzó a trabajar desde muy joven, incluso llegó a vender números de lotería.

Su recorrido deportivo es otro de los pilares de su reconocimiento. Además de su carrera como boxeador, fue tres veces presidente de la Federación de Box de Neuquén y director técnico del Club Barrio Nuevo durante seis años. Desde esos espacios, contribuyó a la formación de numerosos talentos, entre ellos campeones nacionales como el fallecido Carlos Monzón, condenado por el crimen de su pareja Alicia Múñiz.

Ortiz también tuvo participación en la vida política dentro del Partido Justicialista, donde defendió la idea de la política como una herramienta al servicio de la comunidad. A lo largo de su vida, combinó el deporte, el trabajo y el compromiso social, consolidándose como un referente de la identidad neuquina.

Una historia de superación y arraigo

Uno de los episodios más recordados de su vida, según relató su familia, fue el inicio de su histórico kiosco “El Monito de la Suerte”. Tras quedarse con un número de lotería sin vender, resultó ganador del premio mayor, lo que le permitió abrir el comercio en una céntrica esquina de la ciudad. Además, se desempeñó como empleado legislativo, ámbito desde el cual también forjó vínculos que quedaron reflejados en el acompañamiento recibido durante el homenaje.

También reconocieron a una fábrica de Villa Traful

En la misma reunión, la comisión de la Legislatura neuquina también avaló declarar de interés legislativo la labor de la fábrica de alfajores “Del Montañés”, emprendimiento familiar de Villa Traful con más de tres décadas de trayectoria y presencia en todo el país.

La entrevista completa al "Monito" Ortiz en el programa de Pancho Casado