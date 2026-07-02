Ola polar: qué recomiendan desde Vialidad Provincial a la hora de circular por las rutas de Neuquén

En medio de la ola de frío polar que cubrió de nieve a 18 provincias, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) recordó los cuidados y precauciones a tener en cuenta a la hora de salir a la ruta. En diálogo con AM550, la titular del área de prensa Romina Dotti instó a la ciudadanía a conducir de manera responsable y enumeró los operativos que se llevarán a cabo de cara a las vacaciones de invierno.

"Se está solicitando que conduzcan con mucha rigurosidad y precaución, que se obedezca a las determinaciones que se van tomando respecto a la transitabilidad para resguardar la seguridad vial. Estamos atravesando un evento climático que ha traído precipitaciones y temperaturas bajas muy muy extremas. Sabemos que va a persistir hasta el sábado (4 de julio) inclusive", precisó Dotti en el programa Entretiempo.

Consultada sobre la restricción de la circulación en horario nocturno, Dottí aclaró que la medida alcanza tanto a rutas provinciales como nacionales. "Es para evitar los riesgos que, básicamente, tienen que ver con calzadas con presencia de mucho hielo, congeladas, porque la temperatura ha sido, en promedio, de 8 grados bajo cero en muchas regiones de nuestra provincia", afirmó.

Piden no circular de noche por las rutas en medio de la ola polar

Hasta tanto se prolongue la situación de frío extremo como la que se ha venido registrando en las últimas jornadas, desde la DPV recomiendan evitar salir a la ruta por las noches. "Se está indicando la recomendación de no transitar de noche, de evitar la la circulación nocturna. En algunas rutas eh se ha restringido la circulación para el tránsito de cargas y el transporte de pasajeros como las rutas nacionales 40, 22, 237. Y en rutas provinciales, a partir de las 18 horas no va a estar permitida la circulación en la Ruta Provincial 46 desde Zapala hacia Aluminé; y en la Ruta Provincial 23, entre este Aluminé y Junín de los Andes. Hay algunas rutas que ya están intransitables como la Ruta Provincial 13 y la Ruta 23 entre el empalme con Pino Hachado y la localidad de Villa Pehuenia-Moquehue", enumeró Dotti.

Para aquellas personas que, más allá de la recomendación, deban circular en los horarios descritos, desde la DPV recuerdan acerca de los elementos que son obligatorios para la temporada invernal. "A esta hora de la tarde este deberíamos estar intuyendo que la mayoría de las personas ya no están circulando por las rutas, pero si se circula estamos solicitando que, por favor, se informen acerca de cuáles son las condiciones para transitar. En general se está indicando la aportación obligatoria de cadenas o el uso de las mismas"

Sobre el final de la entrevista, Dotti destacó que el carácter extremo del fenómeno climático que afronta la región y pidió a aquellos conductores que puedan postergar sus viajes que aguarden hasta tanto mejore el tiempo. "Estamos en época invernal y es esperable tanto las temperaturas bajas como la presencia de nieve y demás. Lo que tiene de atípico este evento climático es que estas temperaturas tan bajas eh persisten durante todo el día. Por lo general eh durante el invierno, en las horas diurnas la temperatura eh asciende y permite el trabajo de los equipos, este una transitabilidad con menos riesgos. No es que estas condiciones van a persistir de esta manera, por eso insistimos mucho en tratar de no circular si no hay realmente una necesidad de urgencia", concluyo.

La entrevista completa a Romina Dotti - prensa de Dirección Provincial de Vialidad de Neuquén