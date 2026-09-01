El petróleo de Vaca Muerta tendrá una nueva vía para salir hacia el mundo y Río Negro quedará en el medio de ese gigantesco movimiento de crudo. El gobernador Alberto Weretilneck firmó con Oldelval el acuerdo por Duplicar Norte, el nuevo oleoducto de 207 kilómetros que atravesará 146 kilómetros de territorio rionegrino y que, cuando alcance su máxima capacidad, podrá transportar hasta 500.000 barriles diarios.

El entendimiento fue firmado este lunes en Cipolletti junto a los representantes de Oleoductos del Valle SA (Oldelval), Ricardo Hösel y Federico Zarate Clemente, y ahora deberá ser elevado a la Legislatura para su tratamiento. La obra unirá la Estación de Bombeo Auca Mahuida, en Neuquén, con la Estación de Bombeo Allen, en Río Negro, con una cañería de 24 pulgadas de diámetro.

Pero la dimensión del proyecto se entiende mejor cuando aparecen los números. Durante agosto, Duplicar Norte alcanzó un 50% de avance global y ya se completó más del 80% de los cruces especiales previstos en la traza. Entre ellos se encuentra el cruce subterráneo de la Ruta Nacional 151, uno de los puntos que demandó mayor complejidad técnica.

El primer objetivo está puesto en fines de 2026. Para entonces, la primera etapa del oleoducto pretende comenzar a funcionar con una capacidad de 220.000 barriles diarios. El salto llegará durante 2027, cuando el sistema incremente progresivamente su capacidad hasta alcanzar los 500.000 barriles por día, una cifra que da una idea de la magnitud que tendrá la infraestructura petrolera en la región.

Y Allen será una pieza clave de todo ese movimiento. Allí Duplicar Norte se integrará al sistema de Oldelval y permitirá derivar parte del crudo hacia el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), conectando la producción con la infraestructura que apunta a sacar petróleo por la costa rionegrina. Además, el nuevo sistema permitirá ampliar las posibilidades de evacuación de petróleo de proyectos no convencionales que se encuentran en etapa exploratoria o piloto dentro de Vaca Muerta en territorio provincial.

El acuerdo también establece qué recibirá Río Negro a cambio de permitir la construcción, operación y mantenimiento de la obra. Oldelval deberá realizar un Aporte al Desarrollo Territorial de USD 4,64 millones, destinado exclusivamente a equipamiento u obras, mientras que pagará otros USD 200.000 anuales para las tareas provinciales de control y fiscalización. A esto se suma la Tasa Ambiental establecida por la legislación rionegrina.

El nuevo oleoducto se suma así a una infraestructura energética que crece a toda velocidad alrededor de Vaca Muerta y que puede convertir a Río Negro en una de las principales puertas de salida del petróleo argentino. Duplicar Norte, conectado con el VMOS, no es solamente un caño que cruzará 146 kilómetros de la provincia: es una pieza de una enorme maquinaria exportadora que busca llevar cada vez más crudo hacia el Atlántico y los mercados internacionales.