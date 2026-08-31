El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consiguió el aval de Axel Kicillof para una operación financiera de USD 6 millones vinculada con el contrato que la estatal INVAP mantiene con el gobierno de Argelia. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece una garantía a favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) hasta el 31 de mayo de 2030, destinada a contra-garantizar el anticipo financiero previsto en la actualización tecnológica del reactor NUR.

El dato que sobresale es qué queda detrás de esa garantía. El decreto establece que Río Negro afecta recursos que recibe por coparticipación de impuestos nacionales y regalías hidrocarburíferas en favor de la provincia de Buenos Aires para responder por el cumplimiento de la adenda contractual. En otras palabras, el aval no queda flotando en el aire: tiene como respaldo recursos concretos que ingresan a las arcas rionegrinas.

Además, la operación tiene una particularidad política difícil de pasar por alto. Weretilneck es un gobernador aliado a Javier Milei, mientras que Kicillof es uno de los principales opositores políticos al Gobierno nacional. Sin embargo, cuando aparece INVAP y un contrato estratégico de la industria nuclear argentina, las diferencias políticas parecen quedar momentáneamente a un costado. El negocio logró juntar a dos espacios que habitualmente transitan veredas enfrentadas.

A su vez, desde el BAPRO señalaron que este tipo de operaciones no es nueva. Según fuentes de la entidad citadas por La Política Online, el banco estatal bonaerense viene otorgando desde hace más de dos décadas avales internacionales para trabajos de construcción y mantenimiento de instalaciones nucleares argentinas en Argelia. Incluso existe una propuesta para ampliar el margen de emisión de avales hasta USD 25 millones, con un plazo de seis años y garantía del Tesoro Nacional.

Pero para entender la dimensión del acuerdo hay que viajar hacia atrás. El reactor NUR —“luz”, en árabe— fue la primera exportación nuclear de la historia argentina. Los contratos se firmaron en 1985, cuando INVAP comenzó a consolidar una relación tecnológica con Argelia que terminó trascendiendo la simple construcción de una instalación. El reactor tiene una potencia actual de 1 megavatio y el proyecto contempla llevarla hasta 3,5 MW.

En ese proceso, el NUR se convirtió además en una herramienta científica para Argelia. Funcionó como reactor escuela para ingenieros y físicos nucleares y permitió investigaciones sobre recursos estratégicos de una región marcada por el desierto y la escasez de agua. Entre otros trabajos, posibilitó estudiar mediante radioisótopos trazadores la dinámica de los acuíferos Sfax —compartido con Túnez— e Intercalar Continental.

Finalmente, el proyecto tampoco fue una operación de “llave en mano”. Hubo transferencia de tecnología y formación de profesionales. Como parte del acuerdo entre INVAP y el Haut Commissariat à la Recherche de Argelia, Argentina capacitó a unos 50 ingenieros nucleares y operadores de reactores argelinos en el RA-6 de Bariloche. Ahora, cuatro décadas después de aquella exportación histórica, Río Negro vuelve a poner su respaldo financiero detrás de INVAP para sostener una operación internacional que lleva tecnología patagónica al norte de África.