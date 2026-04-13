Un operativo preventivo realizado este lunes por la mañana en la ciudad de Neuquén terminó con un conductor demorado y el secuestro de su vehículo, tras negarse a realizar un test de alcoholemia y mantener una actitud poco colaborativa frente a las autoridades.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría 2° y se desplegó en distintos puntos estratégicos de la jurisdicción, con especial foco en inmediaciones de establecimientos educativos y zonas comerciales, donde se intensifican los controles para prevenir incidentes viales.

Durante el operativo, llevado adelante en conjunto con inspectores de Tránsito de la Municipalidad, los efectivos detectaron un vehículo mal estacionado que ocupaba parte de la calzada, generando un riesgo concreto para la circulación.

Al momento de identificar al conductor, los agentes constataron una actitud reticente. El hombre se negó a someterse al test de alcoholemia, una infracción considerada grave en el marco de la normativa vigente.

Ante esta situación, los inspectores labraron el acta correspondiente y dispusieron el secuestro del rodado, que fue trasladado mediante grúa al predio municipal.

En paralelo, el conductor fue demorado por infracción contravencional y trasladado a sede policial, donde se continuaron las actuaciones de rigor.

Desde las autoridades remarcaron la importancia de estos operativos para reforzar la seguridad vial y prevenir conductas que puedan poner en riesgo a terceros, especialmente en sectores de alta circulación.