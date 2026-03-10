La diputada Carina Ricccomini (Juntos) presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que refuerce los controles de alcoholemia en todo Neuquén, especialmente durante fines de semana, en horarios nocturnos y en zonas de alta circulación vehicular.

La iniciativa ingresó este lunes a la Legislatura y plantea además la realización de operativos especiales durante fiestas populares, festivales, actividades turísticas y en inmediaciones de locales bailables.

La propuesta también insta a fortalecer la implementación del Programa Provincial Alcohol Cero mediante campañas de concientización y prevención sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.

La diputada señala que la iniciativa se enmarca en la normativa vigente de tránsito, a la que la provincia adhirió mediante la ley 2178, que establece la prohibición de conducir con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. Agrega que esa medida busca prevenir siniestros viales y proteger la vida de quienes circulan por rutas y calles.

El texto menciona además recientes hechos ocurridos durante el último fin de semana en la provincia. Entre ellos, un choque frontal registrado en la Ruta Nacional 22, a la altura del acceso a Plaza Huincul, donde fallecieron dos integrantes de la Policía del Neuquén.

También hace referencia a otro siniestro vial ocurrido en la Ruta Provincial 26, en cercanías de Caviahue, donde un peatón perdió la vida tras ser atropellado durante la madrugada del domingo.

Por último advierte que la seguridad vial es una política pública fundamental para la protección de la vida y la integridad física de las personas y remarca que “el control del consumo de alcohol al volante continúa siendo una herramienta esencial para reducir la siniestralidad vial”.