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Con nieve y sin luz

A oscuras en medio del temporal de nieve: un corte de electricidad afecta a Zapala

La interrupción del suministro comenzó a las 19 de este miércoles. Personal de la Cooperativa Eléctrica de Zapala realizaban las tareas necesarias para detectar las fallas y reparar las líneas afectadas

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 20:20
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Este miércoles 5 de agosto un corte de luz general dejó a Zapala a oscuras desde las 19 - Foto: Ilustrativa

Un corte general de luz afectó este miércoles a la ciudad de Zapala. Desde la Cooperativa de Energía Eléctrica (CEEZ) se informó que los cortes en el suministro eléctrico registrados en distintos sectores de la ciudad se debían a inconvenientes en la red de distribución eléctrica.en esta ciudad del centro de la provincia de Neuquén.

Personal de Bomberos Voluntarios de Zapala confirmaron a Mejor Informado que el corte de energía comenzó a las 19 y afectaba a gran parte de Zapala.

En tanto, personal de la CEEZ realizaban las tareas necesarias para detectar las fallas y reparar las líneas afectadas, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Es por ello que solicitaron a sus asociados y usuarios "paciencia y comprensión mientras se desarrollan las maniobras de reparación".  Todo el equipo operativo se encuentra abocado a normalizar la prestación del servicio", precisaron..

 

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