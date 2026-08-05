A oscuras en medio del temporal de nieve: un corte de electricidad afecta a Zapala

Un corte general de luz afectó este miércoles a la ciudad de Zapala. Desde la Cooperativa de Energía Eléctrica (CEEZ) se informó que los cortes en el suministro eléctrico registrados en distintos sectores de la ciudad se debían a inconvenientes en la red de distribución eléctrica.en esta ciudad del centro de la provincia de Neuquén.

Personal de Bomberos Voluntarios de Zapala confirmaron a Mejor Informado que el corte de energía comenzó a las 19 y afectaba a gran parte de Zapala.

En tanto, personal de la CEEZ realizaban las tareas necesarias para detectar las fallas y reparar las líneas afectadas, con el objetivo de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Es por ello que solicitaron a sus asociados y usuarios "paciencia y comprensión mientras se desarrollan las maniobras de reparación". Todo el equipo operativo se encuentra abocado a normalizar la prestación del servicio", precisaron..