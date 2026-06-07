Corte de luz afectó a distintos barrios de Neuquén: qué pasó

Esta noche, un corte de luz afectó a distintos barrios de la ciudad de Neuquén. Desde la Cooperativa Agua Luz y Fuerza (CALF) informaron que la interrupción del suministro fue ocasionada por un accidente vehicular y que hay varias cuadrillas trabajando para intentar que todo vuelva a la normalidad.

Cómo fue el incidente vial que ocasionó el corte de luz

Fuentes de CALF indicaron a Mejor Informado que la interrupción fue ocasionada por una camioneta que impactó y tiró una columna de media tensión en el Oeste neuquino. Esto provocó la salida de servicio de la línea.

En un primer momento, desde la cooperativa local se informó que se encontraban afectados los barrios o a los barrios Gran Neuquén Norte y sectores aledaños a calle Casimiro Gómez, entre 1° de Enero y la Doble Rotonda de Ruta 22. Pero este universo luego se redujo.

Tras el trabajo de las cuadrillas de CALF, se logró aislar el sector afectado por el incidente vial y se restituyó el suministro al resto de los usuarios. Al momento de esta nota permanecen sin servicio únicamente los usuarios aledaños a la Doble Rotonda de calle Casimiro Gómez.

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