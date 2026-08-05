A oscuras en medio del temporal de nieve: un corte de electricidad afecta a la zona de Zapala

Temprano, a media tarde de este martes 5 de agosto, había comenzado a nevar intensamente en la zona de Zapala, sobre la Ruta Nacional 22. A esta complicada situación se sumó un corte general de luz que afectó a toda esa ciudad del centro de la provincia de Neuquén.

Personal de Bomberos Voluntarios de Zapala confirmaron a Mejor Informado que el corte de energía comenzó a las 19 y afectaba a gran parte de Zapala. Pese a los reiterados intentos, este portal no logró comunicarse con la Cooperativa Eléctrica de Zapala.

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