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Con nieve y sin luz

A oscuras en medio del temporal de nieve: un corte de electricidad afecta a la zona de Zapala

Bomberos Voluntarios de la localidad confirmaron que la interrupción del suministro comenzó a las 19 de este martes. 

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 20:20
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Este miércoles 5 de agosto un corte de luz general dejó a Zapala a oscuras desde las 19 - Foto: Ilustrativa

Temprano, a media tarde de este martes 5 de agosto, había comenzado a nevar intensamente en la zona de Zapala, sobre la Ruta Nacional 22. A esta complicada situación se sumó un corte general de luz que afectó a toda esa ciudad del centro de la provincia de Neuquén.

Personal de Bomberos Voluntarios de Zapala confirmaron a Mejor Informado que el corte de energía comenzó a las 19 y afectaba a gran parte de Zapala. Pese a los reiterados intentos, este portal no logró comunicarse con la Cooperativa Eléctrica de Zapala.

Noticia en desarrollo...

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