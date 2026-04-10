El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 10 de abril marca una particularidad en la provincia de Neuquén: aunque el calendario ya está en otoño, las temperaturas de la tarde alcanzarán valores propios del verano, con máximas cercanas a los 25 grados y condiciones estables.

Neuquén: otoño con sabor a verano

En Neuquén capital, el día comenzará con 13 grados en la madrugada y cielo parcialmente nublado. Por la mañana, la temperatura subirá a 15 grados, pero será por la tarde cuando se registre el salto térmico, con una máxima de 25 grados bajo cielo parcialmente nublado y viento leve del noroeste. La noche cerrará con 23 grados, manteniendo condiciones templadas.

El resto de la provincia, con el mismo patrón

En Zapala, la jornada irá de los 10 grados en la madrugada a los 24 grados por la tarde, con cielo algo nublado y vientos leves.

En tanto, San Martín de los Andes presentará temperaturas más moderadas, entre 8 y 20 grados, aunque igualmente con una tarde templada en relación a la época del año.

Un comportamiento similar se espera en Chos Malal, donde la máxima también alcanzará los 25 grados, consolidando la tendencia de tardes cálidas.