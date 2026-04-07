El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Neuquén indica que este martes 7 de abril se presentará con condiciones estables, cielo entre ligeramente y parcialmente nublado y temperaturas templadas durante la tarde en distintas localidades.

Cómo estará el clima en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la jornada comenzará con una madrugada ligeramente nublada y una temperatura de 8 grados, con viento del noroeste entre 7 y 12 km/h. Durante la mañana, el cielo se mantendrá con nubosidad leve y la temperatura ascenderá a 10 grados, con viento del este.

Por la tarde, se espera una máxima de 22 grados, con cielo ligeramente nublado y viento leve del este. Hacia la noche, la temperatura descenderá a 17 grados, con viento del noreste de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico para el resto de Neuquén

En Zapala, el día también se presentará con cielo ligeramente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que irán de 7 a 23 grados. El viento será leve, predominando del oeste y del este, y rotará al noreste por la noche.

En San Martín de los Andes, el cielo estará parcialmente nublado en la madrugada y algo nublado durante el día, con temperaturas entre 8 y 20 grados. El viento soplará de forma constante desde el oeste, con intensidad leve.

Por su parte, en Chos Malal, se prevé una jornada con cielo ligeramente nublado, temperaturas entre 7 y 22 grados y vientos leves que rotarán del noroeste al este y luego al noreste hacia la noche.