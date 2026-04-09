El otoño seguirá desplegando su encanto en Neuquén y Río Negro, regalando un jueves con sol a pleno y apenas un poco viento. La estación muestra su cara más amable, invitando a disfrutar del aire libre y los paisajes que tiñen de colores cálidos la región.

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el día se presenta con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 26 grados. Apenas un viento tímido del Noreste, de unos 10 kilómetros por hora al mediodía, se sumará al escenario soleado.

En la región central, que incluye ciudades como Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul, la mañana comenzará fresca, con 5 grados, y la tarde invitará a un paseo con 21 grados a pleno sol. Un viento del Noreste soplará suavemente a 13 kilómetros por hora sobre la media tarde, sin interferir con la calma de la jornada.

El norte de la provincia, con Chos Malal y alrededores, disfrutará también de cielo despejado. La mínima de 6 grados dará paso a una máxima de 23, mientras el viento del Sudeste apenas rozará a 8 kilómetros por hora.

En el sur de Neuquén, el termómetro marcará entre 8 y 26 grados, con un cielo despejado que permitirá aprovechar cada rayo de sol, acompañado por un viento del Norte de 10 kilómetros por hora durante la tarde.