Neuquén y su zona de Confluencia se vienen días cálidos, según los pronósticos meteorológicos. Para este miércoles se anticipa agradable, con temperaturas en ascenso y cielos despejados que invitan a disfrutar del aire libre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que será otra jornada placentera, sin viento y con temperaturas en aumento. La madrugada comenzó fresca, con 10 grados bajo un cielo ligeramente nublado, mientras que hacia la mañana el termómetro subirá a 11 grados. La tarde promete ser cálida, alcanzando los 25 grados, y por la noche se espera un descenso moderado hasta los 18 grados, acompañado por un viento leve del sector noroeste.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa que los próximos días continuarán con un marcado ascenso térmico, manteniendo condiciones de tiempo estable y típicamente otoñales. No obstante, hacia el domingo se prevé un retorno a temperaturas más bajas, recordando que el otoño también trae sus días frescos.

Con cielos despejados y jornadas agradables, los neuquinos podrán aprovechar esta semana para disfrutar del clima antes de los primeros indicios de frío propio de la estación. La primavera parece aún lejana, pero el otoño se muestra en su versión más templada.