Dos hechos, un mismo resultado: tránsito paralizado

El ingreso a Cipolletti volvió a quedar en jaque este jueves por una combinación que se repite cada vez con más frecuencia: un choque en hora pico y un nuevo impacto contra el puente ferroviario.

El resultado fue inmediato: demoras, filas que se extendieron por varios kilómetros y una circulación completamente alterada en uno de los puntos más cargados de la región.

El choque en plena rotonda que frenó todo

Cerca de las 8:30, un Fiat Siena que circulaba desde Ruta 151 hacia Ruta 22 protagonizó un choque con una moto que ya transitaba la rotonda en dirección Cipolletti-Neuquén.

El impacto fue semifrontal. El auto sufrió daños en la parte delantera izquierda y el motociclista, un hombre de 35 años que circulaba en una moto de baja cilindrada, quedó tendido sobre el asfalto tras el golpe.

Media calzada quedó reducida y el tránsito comenzó a acumularse rápidamente. Una de las hipótesis es que la conductora, de unos 35 años, pudo haberse visto afectada por el sol al momento de incorporarse.

El otro problema: el puente ferroviario, otra vez

Mientras la mañana ya estaba complicada, el otro foco del conflicto venía desde la madrugada.

Un camión volvió a impactar contra el puente ferroviario sobre Ruta 151, una escena que se repite y que vuelve a generar consecuencias inmediatas.

El Oficial Principal Frank Rivas, jefe de Cuerpo de Seguridad Cipolletti, explicó a AM550:

“El choque fue mínimo, pero movió las vías, así que por la mañana el servicio del tren estará inactivo”, puntualizó.

El conductor del camión se retiró del lugar tras el impacto y hasta el momento no fue identificado. “Estamos consultando las cámaras”, agregó el uniformado en diálogo con la emisora.

Corte, controles y un operativo en marcha

A raíz del impacto, la Ruta 151 fue cortada para permitir el trabajo de personal de Ferrosur en la estructura del puente.

En paralelo, la Policía desplegó controles en la zona de los puentes, con apoyo de brigadas motorizadas y agentes de la Unidad Regional Quinta para ordenar la circulación en medio del colapso.

Filas interminables y una mañana que no dio respiro

Con ambos hechos en simultáneo, el tránsito quedó completamente saturado.

Las filas de vehículos se extendieron desde el puente que conecta Cipolletti con Neuquén hasta el ingreso a la Isla Jordán, sobre calle Salto.

Entre maniobras forzadas, demoras y desvíos, la circulación quedó condicionada durante varias horas en un punto clave que vuelve a mostrar sus límites cada vez que ocurre un incidente.

Un punto crítico que se repite

El puente ferroviario sobre Ruta 151 vuelve a quedar en el centro de la escena por impactos reiterados que obligan a cortar el tránsito y afectan servicios.

A eso se suman los siniestros en horas pico, en un sector donde confluyen distintos flujos vehiculares.

Este jueves, ambos problemas coincidieron y dejaron en evidencia lo que pasa cuando el tránsito se detiene en uno de los accesos más utilizados de la región.