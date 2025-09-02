Ni el puente ferroviario ni la ciclovía están seguros en Cipolletti y ya hay demoras hacia Cinco Saltos

Nuevamente, el puente ferroviario que cruza la Ruta 151, en Cipolletti, resultó con graves daños, pero la particularidad, es que la cuadrilla que usualmente acude al sector, pasadas las primeras horas del día, no había acudido al lugar para comenzar con las reparaciones necesarias y el recalce de la vía, según reportó el Móvil de Prima Multimedios. Es por eso, que se esperan demoras en el tránsito para quienes transitan desde Cipolletti a Cinco Saltos y pasen por intersección de las Rutas 22 y 151.

"Hay mucho tránsito, está pesado, por lo que en este marco, realizar los arreglos podría generar congestión", expresó el movilero Denis Godoy.

En ese sentido, el Móvil también relevó que, si bien la Municipalidad de Cipolletti avanzó con parte de las reparaciones necesarias en un tramo de la banquina y ciclovía, que resultaron dañados por el choque de un colectivo Vía Bariloche que terminó colgado a punto de caer al vacío.

Pese a que las tareas corresponden a Vialidad Nacional, organismo que está en plena disolución, la comuna resolvió retirar escombros y reparar las contenciones que separan la vía que corresponde a los automóviles de la banquina y ciclovía.

"Se acomodo un poco los bloques de hormigón que dividen ciclovía y puente, luego del choque del colectivo de Vía Bariloche, pero sigue siendo un lugar donde tener precaución, ya que todavía quedan escombros y restos de material", detalló Godoy.

