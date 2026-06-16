El Hospital Provincial Neuquén (HPN) Dr. Eduardo Castro Rendón concretó el primer trasplante renal preventivo de un paciente acompañado por el consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA). El procedimiento se realizó en Neuquén y se convirtió en el primero de la provincia y el segundo del país dentro de este modelo de atención integral.

El paciente, Oscar Alonso Cepeda, de 64 años, recibió un riñón el 10 de mayo, semanas antes de comenzar un tratamiento de diálisis que estaba previsto para julio. El trasplante fue realizado por el equipo multidisciplinario del Hospital Castro Rendón y permitió evitar una instancia crítica en la evolución de su enfermedad.

Actualmente, el paciente evoluciona favorablemente y los controles médicos muestran resultados positivos. Para los profesionales involucrados, el caso representa el máximo objetivo del programa ERCA: lograr un trasplante antes de que la enfermedad obligue al inicio de terapias de reemplazo renal.

El hito que alcanzó el programa ERCA en Neuquén

Los consultorios ERCA comenzaron a funcionar en 2024 a partir de un convenio entre el Ministerio de Salud de la Nación, el INCUCAI y el Ministerio de Salud de Neuquén.

Su objetivo es acompañar a personas con enfermedad renal crónica avanzada y prepararlas para las distintas alternativas terapéuticas, incluyendo la posibilidad de un trasplante preventivo.

En el Hospital Provincial Neuquén, el dispositivo depende del Servicio de Nefrología y está integrado por los médicos nefrólogos Maximiliano Ramírez, Maricel Severini y Lilian Cerda.

"Atendimos un paciente que estaba en seguimiento por enfermedad renal crónica avanzada y recibió un trasplante renal antes de comenzar diálisis. Es el primer paciente del programa ERCA del hospital en lograr un trasplante preventivo", explicó Ramírez.

El especialista destacó que evitar la diálisis mejora significativamente la calidad de vida, reduce complicaciones y también disminuye la presión sobre las plazas de hemodiálisis disponibles.

Cuando el trasplante llegó antes de la diálisis

Oscar Alonso Cepeda nació en Cipolletti, vive desde hace 26 años en Neuquén capital y trabaja como pintor de obra junto a su hijo.

Su ingreso a diálisis era inminente.

"Tenía turno el 3 de junio para ponerme la fístula y después había que esperar unos 45 días para empezar la diálisis. Pero el 10 de mayo me trasplantaron. Fue una bendición porque no lo esperaba tan rápido", relató.

Tras la intervención, aseguró sentirse recuperado.

"Me siento muy bien. Fue un trasplante exitoso porque no tuve ningún problema. Recién me estaba viendo en el laboratorio y está todo perfecto", expresó.

Cómo funciona el consultorio ERCA

El consultorio del Hospital Provincial Neuquén recibe pacientes de Neuquén capital y localidades cercanas como Cutral Co, Centenario, Senillosa, Añelo y San Patricio del Chañar.

Está destinado exclusivamente a personas con enfermedad renal crónica en estadios 3B, 4 y 5, considerados los más avanzados antes de la insuficiencia renal terminal.

El equipo interdisciplinario incluye:

Nefrólogos

Nutricionistas

Diabetólogos

Enfermeros

Profesionales de distintas especialidades

La atención se realiza los lunes y jueves de 11 a 13, mediante derivación médica o consulta directa de pacientes que conocen su diagnóstico.

Neuquén enfrenta una de las mayores tasas de enfermedad renal del país

La experiencia adquiere especial relevancia debido a una realidad sanitaria preocupante.

Según datos actualizados a 2023, Neuquén y Río Negro presentan desde hace más de una década las tasas más altas de enfermedad renal crónica de Argentina.

Mientras la media nacional es de 649,14 pacientes por millón de habitantes, Neuquén alcanza los 1.000 pacientes por millón y Río Negro llega a 1.041 por millón.

Estos indicadores explican la importancia de fortalecer programas de detección temprana y acceso oportuno al trasplante.

Un hospital que se consolidó como referencia en trasplantes

El logro del programa ERCA se suma a una serie de hitos alcanzados por el Hospital Castro Rendón en materia de trasplantes.

El centro realizó el primer trasplante renal en un hospital público de la Patagonia en 2017 y desde entonces se convirtió en referencia regional.

Durante 2025 alcanzó un récord institucional con 34 trasplantes renales realizados, superando los registros de años anteriores.

Además, en mayo de este año Argentina registró un récord histórico con 109 procesos de donación de órganos, que permitieron concretar 228 trasplantes en todo el país.

En ese contexto, el Castro Rendón se ubicó entre los hospitales con mayor actividad de donación de órganos de la Argentina.