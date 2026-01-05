Durante el 2025 el Hospital Provincial Neuquén (HPN) “Dr. Eduardo Castro Rendón” concretó 34 trasplantes renales, superando los 32 realizados en 2024. El último procedimiento se llevó a cabo el viernes 26 de diciembre, marcando un nuevo récord anual para la institución.

"Son números que nos ponen muy contentos y nos impulsan a superarnos aún más”, señaló el doctor Matías Melideo, jefe de la Unidad de Trasplante Renal. Destacó la labor de la procuración hospitalaria y del sistema nacional coordinado por el INCUCAI que, durante el año pasado, alcanzó cifras récord de donantes a nivel país.

“Primero hay que destacar el enorme trabajo de procuración neuquina, que es el gran aporte a nuestra cantidad de donantes. Y después, el trabajo a nivel INCUCAI, porque se batió el récord de donantes en toda la Argentina”, indicó.

Además destacó que los resultados de Neuquén son gracias al trabajo coordinado de todo el sistema provincial. "Necesitamos del laboratorio de compatibilidad de la provincia, del sistema de logística que busca los órganos y del trabajo de todos los hospitales del interior, que derivan a los pacientes y mantienen actualizados sus estudios mientras están en lista de espera”, afirmó.

Detallaron que dentro del Castro Rendón, el trasplante renal involucra a múltiples servicios como laboratorio, nefrología, hemoterapia, farmacia, nutrición, imágenes, quirófano, anatomía patológica y microbiología cumplen un rol central antes, durante y después del procedimiento; y por supuesto cada uno de los equipos transversales como compras, administración y abastecimiento, entre otros.

En la cirugía participan cirujanos de distintas especialidades —vasculares, cardiovasculares y urólogos— junto a anestesistas, instrumentadores y enfermeros de quirófano. A esto se suma el seguimiento clínico integral, con infectólogos, psicólogos y trabajadores sociales y el acompañamiento constante que realizan los administrativos a los pacientes y familiares.

“Nuestros pacientes son muy vulnerables, muchos no tienen ingresos. Hay un gran trabajo del área social y del equipo de salud mental para acompañarlos en todas las etapas, que no siempre son sencillas”, expresó el médico.

El último trasplante del año

Sobre el último paciente trasplantado en 2025, Melideo destacó la evolución favorable y las características particulares del caso. Se trataba de un paciente neuquino, joven, con un grupo sanguíneo poco frecuente. Hace menos de dos años se hacía diálisis y afortunadamente tuvo alta compatibilidad con otro donante, también joven.

El médico cirujano del HPN, especialista en urología, Daniel Castro, expresó que “el trasplante renal es una práctica de alta complejidad, comparable con la cirugía cardiovascular”. Al respecto precisó que no implica solo la cirugía, sino una preparación previa y un seguimiento posterior especializado.

“Requiere de un equipo interdisciplinario altamente capacitado. Cada profesional cumple un rol clave, desde el nefrólogo en la preparación previa hasta los cirujanos con formación y experiencia específicas”.

Para finalizar, el médico urólogo afirmó: