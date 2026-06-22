¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
GAS NATURAL LICUADO

Otro sindicato pesado respaldó el proyecto para desarrollar el GNL: “Representa una oportunidad trascendental”

Se trata del gremio de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, que sostuvo en un comunicado que el acuerdo “generará empleo genuino, promoverá inversiones e impulsará capacitaciones”.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 22 de junio de 2026 a las 13:59
PUBLICIDAD

El Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se pronunció a favor del acuerdo suscripto entre el Gobierno neuquino y la empresa estatal YPF para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL), proyecto que debe contar con aval legislativo y que se tratará en el recinto este miércoles 24 de junio luego de obtener la semana pasada despacho favorable en el ámbito de las comisiones.

A través de un comunicado señalaron: “El Sindicato respalda y acompaña el proyecto de ley de Gas Natural Licuado, que será tratado en la Legislatura de Neuquén, ya que representa una oportunidad trascendental para fortalecer el crecimiento de nuestra región y proyectar el potencial energético argentino hacia el mundo”.

Además manifestaron: “La Cuenca Neuquina se ha consolidado como uno de los principales polos energéticos del continente. Ese lugar de liderazgo es producto del compromiso cotidiano de miles de trabajadores que con trabajo, conocimiento, experiencia y profesionalismo sostienen una industria cada vez más competitiva”.

Manuel Arévalo, secretario general del gremio, sostuvo: “Como representantes de los trabajadores, siempre vamos a acompañar aquellas iniciativas que generen empleo genuino, impulsen capacitaciones, promuevan inversiones y abran nuevas oportunidades para nuestros compañeros”.

Y concluyó: “El desarrollo del GNL se convertirá en una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo Vaca Muerta y proyectar su potencial energético hacia el mundo, generando nuevos puestos laborales para los trabajadores”.



 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD