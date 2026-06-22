Otro sindicato pesado respaldó el proyecto para desarrollar el GNL: “Representa una oportunidad trascendental”

El Sindicato de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa se pronunció a favor del acuerdo suscripto entre el Gobierno neuquino y la empresa estatal YPF para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL), proyecto que debe contar con aval legislativo y que se tratará en el recinto este miércoles 24 de junio luego de obtener la semana pasada despacho favorable en el ámbito de las comisiones.

A través de un comunicado señalaron: “El Sindicato respalda y acompaña el proyecto de ley de Gas Natural Licuado, que será tratado en la Legislatura de Neuquén, ya que representa una oportunidad trascendental para fortalecer el crecimiento de nuestra región y proyectar el potencial energético argentino hacia el mundo”.

Además manifestaron: “La Cuenca Neuquina se ha consolidado como uno de los principales polos energéticos del continente. Ese lugar de liderazgo es producto del compromiso cotidiano de miles de trabajadores que con trabajo, conocimiento, experiencia y profesionalismo sostienen una industria cada vez más competitiva”.

Manuel Arévalo, secretario general del gremio, sostuvo: “Como representantes de los trabajadores, siempre vamos a acompañar aquellas iniciativas que generen empleo genuino, impulsen capacitaciones, promuevan inversiones y abran nuevas oportunidades para nuestros compañeros”.

Y concluyó: “El desarrollo del GNL se convertirá en una herramienta fundamental para seguir fortaleciendo Vaca Muerta y proyectar su potencial energético hacia el mundo, generando nuevos puestos laborales para los trabajadores”.





