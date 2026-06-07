Desde este pasado viernes el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) emitió un reporte especial por aumento de incandescencia en el volcán Villarrica, aunque no se trata de cambios preocupantes ya que su estado se mantiene en Alerta Verde.

Hace algunos días las cámaras de vigilancia instaladas en las inmediaciones del volcán Villarrica registraron episodios recurrentes de incandescencia en el interior del cráter, un fenómeno que comenzó a observarse de manera aislada desde el miércoles 3 de junio y que incrementó su frecuencia.

Según el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), a este comportamiento se suma un aumento de la radiancia térmica detectada a través de imágenes satelitales, además de un incremento en las concentraciones de gases volcánicos.

Sin embargo los especialistas aclaran que esta actividad sísmica y las explosiones acústicas son de baja energía, lo cual no significa una erupción inminente.

La situación causó preocupación en la comunidad ya que desde la localidad chilena se pudo ver cómo salía humo desde el volcán, tan próximo a ciudades como Pucón y Coñaripe. Además este se ubica a 90km del Paso Fronterizo Mamuil Malal que separa al país de Neuquén.

Este monitoreo continuará realizándose de cerca, en forma conjunta entre el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED).

Último registro de actividad y temperatura

Cabe destacar que en marzo ya se había informado del aumento de temperatura interno y actividad dentro del volcán, incluso también había ocurrido en febrero. En ese momento se realizó un sobrevuelo para inspeccionar directamente el estado del cráter, donde constataron que el lago de lava volvió a ser visible, con niveles superiores a los registrados en los últimos meses.

Su última erupción significativa ocurrió en 2015, cuando resultaron dañados dos puentes que dejaron aisladas a varias familias y debieron evacuarse cerca de 5.400 personas. En diciembre de 2023 se registró además un enjambre sísmico con más de 599 eventos en dos semanas, las cuales no significaron problemas para la comunidad.

Otro volcán monitoreado de cerca

Otro caso cercano de un volcán con aumento de actividad fue durante mayo, cuando el Volcán Nevado de Longaví, el cual se ubica en Chile y limita con el noroeste de Neuquén, elevó su alerta a amarilla por el proceso sísmico más energético observado en el volcán Nevado de Longaví desde el inicio de su vigilancia instrumental.

Este volcán también está siendo monitoreado y, aunque elevó su alerta, destacaron que no significa riesgo inminente y por el momento no han registrado cambios alarmantes en su estado.