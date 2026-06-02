La ilusión de la casa propia terminó convirtiéndose en una pesadilla para al menos nueve familias que apostaron por un novedoso sistema de construcción con contenedores marítimos. Lo que prometía ser una vivienda moderna, rápida y lista para habitar en pocos meses, terminó siendo una maniobra fraudulenta que dejó importantes pérdidas económicas y sueños destruidos. Por el caso, cuatro personas fueron imputadas por nueve hechos de estafa y quedaron sujetas a una extensa investigación judicial.

Sistema llave en mano y adelantos en dólares: no recibieron nada

Según la acusación presentada en una audiencia de formulación de cargos, las personas imputadas actuaban a través de una empresa dedicada a la construcción de viviendas modulares bajo la modalidad "llave en mano". La propuesta era tentadora: casas construidas con contenedores marítimos, plazos de entrega mucho más breves que una obra tradicional y costos aparentemente competitivos. Esa combinación logró captar a numerosas familias que decidieron invertir sus ahorros e incluso endeudarse para concretar el proyecto.

Sin embargo, para los investigadores la realidad era muy distinta. La Fiscalía sostuvo que los acusados cobraban importantes adelantos, en muchos casos en dólares, mientras aseguraban que las obras avanzaban con normalidad. Incluso, según la investigación, mostraban contenedores supuestamente destinados a cada cliente, colocaban carteles con los nombres de los futuros propietarios y ofrecían mejoras adicionales por las que también percibían dinero.

Además, los fiscales sostienen que la empresa no contaba con la capacidad técnica, financiera ni operativa necesaria para cumplir con los contratos firmados. A pesar de ello, continuaban incorporando clientes, celebrando nuevos acuerdos y solicitando prórrogas de entrega. La maniobra, según la teoría del caso, se mantuvo durante varios años mientras las familias seguían esperando viviendas que nunca llegaban.

La causa también reveló que una de las personas imputadas visitaba los terrenos donde debían instalarse las construcciones para reforzar la apariencia de que los proyectos seguían en marcha. Mientras tanto, los damnificados recibían explicaciones, promesas y nuevas fechas de entrega que finalmente no se concretaban. En la mayoría de los casos, las víctimas ya habían abonado cerca del 90% del valor total de las obras comprometidas.

Por otra parte, la investigación incorporó información sobre la creación de una nueva sociedad comercial vinculada al mismo rubro. De acuerdo con la acusación, esa estructura comenzó a operar durante 2025 ofreciendo nuevamente viviendas construidas con contenedores marítimos y captando potenciales clientes. Ese dato ahora forma parte de las líneas investigativas que buscan reconstruir el recorrido del dinero y determinar el alcance total de las maniobras denunciadas.

Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa fueron secuestrados siete teléfonos celulares, computadoras, notebooks, tablets, dispositivos de almacenamiento digital y abundante documentación comercial. Frente al volumen de pruebas y la complejidad del expediente, el juez de Garantías aceptó el pedido de la Fiscalía para que la investigación sea declarada compleja y fijó plazo hasta junio de 2027. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los cuatro imputados y la inhibición general de bienes.