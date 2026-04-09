Desde la Legislatura neuquina impulsan un proyecto para proteger a las infancias de los peligros que pueden conllevar las pantallas, como televisor, celular o tablets.

La impulsora de esto, diputada de Arriba Neuquén Gisselle Stillger, fundamenta que "este mundo digital no fue creado para cuidarlos, fue creado para retenernos frente a la pantalla, no con la lógica de cuidar a los niños y adolescentes. Por eso venimos discutiendo esto desde el año pasado", aseguró en diálogo con el programa La Primera Mañana de AM550.

El proyecto fue presentado este miércoles y tomará estado parlamentario la próxima semana para tratarlo en la Comisión de Educación.

Stillger se refirió a algunas medidas que ya se han tomado en la provincia en cuanto a cuidados, como prohibir los celulares en las escuelas para que los niños se concentren mejor, o el ejemplo de otros países donde directamente prohibieron las redes sociales a menores de 16 años.

"Nosotros como provincia no podemos avanzar en ese sentido, no podemos prohibir las redes dentro de la provincia, entonces propusimos un programa para enseñar desde los más chicos las implicancias del mundo digital", detalló.

Qué incluye la propuesta

El objetivo es enseñar una ciudadanía digital crítica a los menores, para que puedan analizar por qué las pantallas no dejan dormir, por qué generan ansiedad, cómo funciona el algoritmo, cómo detectar las señales de alarma en un caso de grooming, cómo enfrentarse a las apuestas online, entre otros propósitos.

"Lo que tenemos que hacer es no darle este aparato tan peligroso sin explicarles y enseñarles los riesgos que esto trae", agregó Stillger.

Este programa, de ciudadanía digital crítica atraviesa a los tres ciclos educativos, desde jardín hasta primaria y secundaria. También se propone capacitar a los docentes para dar los talleres y establecer charlas especiales con las familias, ya que el hogar es otro espacio fundamental donde se usa el celular.

"Es educar tanto a niñas, niños y adolescentes como adultos, en esto que es algo nuevo pero que nos está pasando por encima y que está afectando seriamente la salud mental de nuestros chicos", enfatizó.

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