En todo el mundo se celebra el Día de Internet Segura, una iniciativa que desde 2004 busca promover un uso responsable, respetuoso y creativo de la tecnología, especialmente entre niños y jóvenes. Esta jornada invita a reflexionar sobre el impacto de la red en la vida cotidiana y los desafíos que enfrenta la sociedad digital.

Internet se ha convertido en una herramienta fundamental que facilita el acceso a la educación, la comunicación sin barreras geográficas, las compras en línea y el entretenimiento a través de plataformas audiovisuales y videojuegos. Sin embargo, tras más de tres décadas de uso masivo, la seguridad en el ecosistema digital ha alcanzado un punto crítico.

Federico Aragona, especialista en seguridad informática de F5, alertó que “la ciberdelincuencia avanza más rápido de lo que se puede frenar”. Indicó que las amenazas ya no solo afectan a usuarios con pocos conocimientos tecnológicos, sino que también impactan a perfiles avanzados, ampliando la superficie de ataque mediante la masividad.

Ciberseguridad y la IA

En relación con la inteligencia artificial, Aragona remarcó que la protección efectiva radica en la educación y en establecer límites éticos. Según el experto, “las principales herramientas de seguridad están en la formación y en los límites que podemos ponerle a la inteligencia artificial. El futuro está en no perder el concepto. Aunque se deleguen tareas a la IA, el humano debe conservar la arquitectura de las decisiones”.

Para Aragona, la seguridad no debe entenderse solo como una cuestión tecnológica sino como una decisión consciente sobre el manejo de los datos y el grado de involucramiento que se permite a la tecnología en la vida diaria: “La seguridad depende de nuestras propias acciones y de hasta dónde permitimos el involucramiento de la tecnología en nuestras vidas”.