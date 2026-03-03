Más de dos millones de estudiantes del nivel inicial y primario en la Provincia de Buenos Aires comenzaron el ciclo lectivo bajo una nueva regla: no podrán utilizar celulares ni otros dispositivos con pantalla dentro de las escuelas y durante el horario escolar.

La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense el año pasado, ya está en plena vigencia y alcanza a más de 11 mil establecimientos educativos, tanto de gestión pública como privada. El objetivo central es reducir distracciones en el aula y fortalecer los procesos de aprendizaje.

Según los fundamentos que acompañaron la iniciativa, más de la mitad de los alumnos reconoce que el celular los distrae durante las clases, un dato que encendió alertas en el sistema educativo. A eso se suman los resultados de las pruebas Pruebas Aprender 2024, que reflejaron que un porcentaje significativo de estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en Matemática.

Desde la Provincia sostienen que la decisión apunta a ordenar la dinámica en el aula, en un contexto donde los dispositivos móviles pasaron de ser herramientas ocasionales a objetos de uso cotidiano entre chicos cada vez más pequeños. La discusión sobre el rol de la tecnología en la formación escolar viene creciendo en los últimos años, entre quienes promueven su integración pedagógica y quienes advierten sobre su impacto en la concentración.

La reglamentación no solo establece la restricción dentro de las instituciones, sino que también prevé campañas de concientización sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en la infancia, con el fin de abordar el fenómeno desde una perspectiva más amplia que combine regulación y sensibilización.

Con esta decisión, la provincia se suma a otras jurisdicciones que ya avanzaron en medidas similares. En la Ciudad de Buenos Aires rige desde 2024 una normativa que limita el uso de celulares en los distintos niveles educativos, mientras que provincias como Neuquén y Salta también cuentan con regulaciones, aunque con modalidades distintas.

El debate, lejos de cerrarse, continúa abierto. Para algunos especialistas, el desafío no es excluir la tecnología sino integrarla con criterios pedagógicos claros. Para otros, la presencia permanente del celular interfiere con la atención y el vínculo dentro del aula. La nueva ley bonaerense toma posición, al menos para los primeros años de escolaridad, y apuesta a que menos pantallas se traduzcan en más concentración y mejores aprendizajes.