Durante años, todo parecía normal puertas adentro de uno de los clubes más conocidos de General Roca. Pero esa calma era pura fachada. Cuatro trabajadores, tres hombres y una mujer, sostuvieron el funcionamiento diario de la institución mientras sus derechos eran recortados sin pausa. La Justicia laboral terminó confirmando lo que ellos denunciaban: hubo trabajo en negro, aportes retenidos y una cadena de irregularidades que se extendió por años.

El primer dato que hizo ruido fue el más básico: las fechas de ingreso. En los papeles, los empleados figuraban como más “nuevos” de lo que realmente eran. En la práctica, habían trabajado hasta cuatro años sin ser registrados. Ese tiempo en la sombra no solo los dejó desprotegidos, sino que también impactó directamente en sus salarios y en su antigüedad.

Pero la situación no terminaba ahí. Con el paso del tiempo, el problema se agravó. El club dejó de hacer aportes jubilatorios y de obra social, aunque esos descuentos sí aparecían en los recibos. Es decir, les retenían dinero mes a mes, pero no lo depositaban donde correspondía. Fue ese combo, silencio, desgaste y falta de respuestas, el que empujó a los trabajadores a ir a la Justicia.

Entonces, el caso llegó al fuero laboral de Roca. Y la respuesta fue contundente. Los jueces hicieron lugar a la demanda y ordenaron recalcular salarios, reconocer las verdaderas fechas de ingreso y regularizar los aportes adeudados. La sentencia dejó en evidencia una estructura de liquidaciones mal hechas, adicionales mal calculados y deudas acumuladas.

Cada historia, además, expuso un costado distinto del mismo problema. Una de las trabajadoras, con 20 años de servicio, hacía de todo: tareas administrativas, limpieza de vestuarios, manejo de fichas sociales y cobro de cuotas. Mientras tanto, otros dos empleados llevaban 26 y 36 años ocupándose del mantenimiento general del predio. El cuarto trabajador, guardavidas, logró acreditar 16 años de antigüedad en una función clave para la seguridad de los socios.

Por si fuera poco, el club ni siquiera respondió a tiempo la demanda. Esa omisión le jugó en contra: fue declarado en rebeldía, lo que fortaleció la versión de los trabajadores. Más adelante intentó defenderse, pero ya era tarde. No logró revertir los puntos centrales del reclamo. Finalmente, la sentencia también marcó diferencias en cómo debían calcularse los salarios.