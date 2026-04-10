El Departamento Provincial de Aguas (DPA), avanza con un conjunto de obras estratégicas para optimizar el sistema de riego en Roca, Ingeniero Huergo y J.J. Gómez. Las intervenciones buscan mejorar la eficiencia en la distribución del agua, reforzar la infraestructura hídrica y fortalecer el desarrollo productivo en una de las principales zonas agrícolas de la provincia.

En Roca se ejecutará la reconstrucción de taludes en un tramo del Canal Principal, reemplazando losas de hormigón deterioradas y reconstruyendo la vereda de servicio. La obra, denominada “Reconstrucción de taludes Canal Principal – Sistema de Riego Alto Valle”, permitirá recuperar la estabilidad estructural y prevenir filtraciones.

En el proceso licitatorio se presentaron dos oferentes: SUTERRA SRL, con una propuesta de $37.005.381, y Rutas del Valle SAS, que cotizó $45.567.390.

En J.J. Gómez se realizarán trabajos de revestimiento de taludes en sectores críticos donde el canal cruza sifones. Con un plazo de ejecución de 60 días, estas tareas son fundamentales para reforzar la seguridad hidráulica y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Las ofertas presentadas fueron: SUTERRA SRL, con $73.253.547, y Rutas del Valle SAS, con $89.529.291.

En Ingeniero Huergo y Mainqué se construirá un nuevo descargador en el Canal Secundario VII, obra que permitirá regular mejor los caudales y optimizar la operación del riego en unas 1.800 hectáreas productivas. El proyecto incluye estructura de descarga, alcantarillas y obras complementarias que conectarán el canal con el río Negro. El plazo de ejecución previsto es de 105 días.

Mejoras en canales terciarios

También en Ingeniero Huergo se completará el revestimiento de un tramo pendiente del Canal Terciario III, con una extensión de 92 metros. La obra permitirá impermeabilizar el canal, reducir pérdidas de agua y mejorar el abastecimiento para unas 400 hectáreas productivas.

Los trabajos incluyen excavación, perfilado y revestimiento en hormigón armado, con un plazo de ejecución de 105 días. Se presentó un único oferente: Retropalas SRL, que cotizó $165.515.831.