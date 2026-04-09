Este viernes en Roca, Aguas Rionegrinas volverá a interrumpir el servicio de agua potable en la zona baja de la ciudad debido a una nueva intervención en el acueducto de calle Güemes, a la altura del tanque elevado. La medida afectará a los barrios ubicados al sur del Canal Principal y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú, incluyendo los sectores Centro, Stefenelli, Supe, Universitario, 260 Viviendas y Malvinas, entre otros.

La restricción se extenderá desde las 16 horas del viernes hasta las 16 del sábado 11 de abril, en el contexto de trabajos complementarios vinculados a la intervención realizada hace algunas semanas. Desde la empresa se solicitó a los usuarios tomar recaudos, acopiar agua con antelación y realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial.

El jefe de servicios de Aguas Rionegrinas, César del Valle, explicó que el problema se originó en un caño de casi un metro de diámetro que abastece a toda la ciudad. “Hace 15 días destapamos y descubrimos el problema. Tuvimos que hacer una pieza y ahora vamos a instalarla. No se compra, es un caño de un metro de diámetro. La tuvimos que fabricar porque no está en el mercado. Nos preparamos para instalarla y en esta segunda intervención quedará bien”, señaló.

La empresa recordó que quienes no cuenten con tanque de reserva deberán almacenar agua en recipientes limpios y seguros. Además, puso a disposición la línea gratuita 0800-999-24827 para consultas o reclamos.

La reiteración del corte en la misma zona generó malestar en los vecinos, aunque desde la empresa se destacó que la intervención apunta a garantizar la prestación del servicio en mejores condiciones y resolver de manera definitiva un problema estructural del acueducto.