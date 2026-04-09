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Jueves 09 de Abril, Neuquén, Argentina
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SEGUNDO CORTE EN 15 DÍAS

Por 24 horas, Roca volverá a quedarse sin agua durante este fin de semana: en qué zonas y horarios será

Aguas Rionegrinas interrumpirá nuevamente el suministro en la zona baja de la ciudad por tareas en el acueducto de calle Güemes. Desde la empresa explicaron que se fabricó una pieza especial para resolver el problema

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 10:08
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El acueducto de Güemes será intervenido nuevamente y el suministro de agua quedará interrumpido entre viernes y sábado

Este viernes en Roca, Aguas Rionegrinas volverá a interrumpir el servicio de agua potable en la zona baja de la ciudad debido a una nueva intervención en el acueducto de calle Güemes, a la altura del tanque elevado. La medida afectará a los barrios ubicados al sur del Canal Principal y al noreste de la intersección de Gelonch y Maipú, incluyendo los sectores Centro, Stefenelli, Supe, Universitario, 260 Viviendas y Malvinas, entre otros.

La restricción se extenderá desde las 16 horas del viernes hasta las 16 del sábado 11 de abril, en el contexto de trabajos complementarios vinculados a la intervención realizada hace algunas semanas. Desde la empresa se solicitó a los usuarios tomar recaudos, acopiar agua con antelación y realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias, priorizando el consumo esencial.

El jefe de servicios de Aguas Rionegrinas, César del Valle, explicó que el problema se originó en un caño de casi un metro de diámetro que abastece a toda la ciudad. “Hace 15 días destapamos y descubrimos el problema. Tuvimos que hacer una pieza y ahora vamos a instalarla. No se compra, es un caño de un metro de diámetro. La tuvimos que fabricar porque no está en el mercado. Nos preparamos para instalarla y en esta segunda intervención quedará bien”, señaló.

La empresa recordó que quienes no cuenten con tanque de reserva deberán almacenar agua en recipientes limpios y seguros. Además, puso a disposición la línea gratuita 0800-999-24827 para consultas o reclamos.

La reiteración del corte en la misma zona generó malestar en los vecinos, aunque desde la empresa se destacó que la intervención apunta a garantizar la prestación del servicio en mejores condiciones y resolver de manera definitiva un problema estructural del acueducto.

 

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