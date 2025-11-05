El Gobierno provincial mantuvo este miércoles la primera reunión con la conducción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para avanzar en el acuerdo salarial para el año 2026.

La convocatoria fue oficializada la semana pasada como parte de una iniciativa que busca sostener el diálogo respetuoso para alcanzar los consensos necesarios para proyectar con anticipación las variables salariales y presupuestarias, asegurando condiciones de estabilidad a los trabajadores

Encabezó la reunión con los dirigentes de ATE, desarrollada en el salón Laffitte de Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares junto a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González, y la directora superior de Relaciones Laborales, Natalia Puppio.

En tanto, para las 14 está prevista la reunión con los secretarios generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN).

Los gremios remarcaron la necesidad de mantener la actualización salarial y ratificaron su compromiso con el diálogo institucional.

De esta manera, la Provincia reedita el esquema de negociación anticipada implementado en 2024 y que le permitió cerrar la pauta salarial 2025 de forma temprana.