El Parque Recreativo El Llano recibió a cientos de visitantes durante el domingo, en una jornada marcada por la nieve, el sol y las actividades familiares en cercanías de Andacollo, en el norte neuquino.

Familias de Andacollo y localidades cercanas llegaron al predio para caminar sobre la nieve, jugar, deslizarse por las pendientes y disfrutar de un paisaje invernal que se mantuvo durante toda la jornada. El acceso fue libre y gratuito.

La jornada ocurrió luego de varias semanas en las que las nevadas de la región eran seguidas por lluvias que reducían rápidamente la acumulación de nieve. Las condiciones climáticas del domingo permitieron que el parque mostrara una de sus mejores postales de la temporada invernal.

Una jornada ideal para disfrutar la nieve en familia

El sol acompañó durante toda la tarde y permitió que vecinos y turistas aprovecharan el espacio recreativo sin las dificultades habituales del invierno cordillerano.

Desde las primeras horas, el Parque Recreativo El Llano comenzó a recibir familias que llegaron para compartir actividades simples pero muy esperadas: caminar sobre el manto blanco, sacar fotografías y jugar con la nieve.

Niños y adultos aprovecharon las pendientes naturales del terreno para deslizarse, mientras el paisaje cordillerano se transformó en el escenario principal de una jornada marcada por el encuentro familiar.

El Llano, una alternativa accesible dentro del invierno neuquino

Ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 43, a pocos kilómetros de Andacollo, el Parque Recreativo El Llano se consolidó en los últimos años como una propuesta cercana para quienes buscan disfrutar de la nieve sin trasladarse a grandes centros turísticos.

El espacio forma parte de la oferta recreativa del Alto Neuquén, una región que busca fortalecer el turismo de naturaleza y sumar propuestas durante la temporada invernal.

A diferencia de otros destinos de nieve, El Llano ofrece una experiencia más vinculada al encuentro comunitario: familias, vecinos y visitantes pueden acceder al paisaje invernal con una propuesta gratuita y abierta.

La nieve renovó el paisaje del norte neuquino

Las últimas precipitaciones cambiaron por completo la imagen del parque. Después de jornadas donde la lluvia había reducido la presencia de nieve, el domingo permitió disfrutar de un escenario completamente blanco.

La acumulación de nieve no solo mejora la experiencia turística, sino que también aporta valor a una región donde los paisajes de montaña, la cultura rural y las actividades al aire libre forman parte de sus principales atractivos.

El norte neuquino viene desarrollando diferentes propuestas para posicionar sus espacios naturales durante todo el año. El Parque Recreativo El Llano también fue escenario de actividades deportivas como El Llano Trail, una competencia que busca darle movimiento al lugar más allá de la temporada fría.

Un punto turístico que gana protagonismo en Andacollo

La ubicación estratégica de El Llano permite combinar la visita al parque con otros atractivos del departamento Minas y localidades cercanas.

Andacollo, junto con otros destinos del norte provincial, forma parte de una región que busca ampliar su presencia dentro del mapa turístico neuquino, tradicionalmente asociado a destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Caviahue.

La propuesta del parque apunta especialmente a quienes buscan actividades sencillas: pasar el día, disfrutar del paisaje, compartir en familia y conectarse con la naturaleza.