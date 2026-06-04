El parque recreativo de invierno El Llano, emplazado en el corazón del Alto Neuquén, ya comienza a prepararse para una nueva temporada de nieve. Rodeado por montañas y paisajes característicos del norte provincial, el espacio se consolida como una de las principales alternativas para quienes buscan disfrutar del invierno en contacto con la naturaleza.

Situado sobre la Ruta Provincial 43, a pocos kilómetros de Andacollo, el parque recreativo de invierno El Llano ofrece propuestas recreativas destinadas a visitantes de todas las edades. De cara a la próxima temporada de invierno, la oferta combinará actividades sobre la nieve, aprendizaje de deportes como el esquí y el snowboard y experiencias al aire libre.

Un espacio pensado para toda la familia

Durante los últimos años, El Llano ha experimentado un crecimiento sostenido en infraestructura y servicios. Entre las principales mejoras incorporadas se destaca la instalación de un domo geodésico que funciona como refugio y espacio de encuentro para los visitantes.

Además, el predio cuenta con conectividad, servicios sanitarios, atención de primeros auxilios y cobertura para brindar mayor comodidad y seguridad durante la permanencia en el lugar.

El Llano prevé actividades para todas las edades de cara a la temporada de invierno 2026 - Foto: Neuquén InformaHabrá

Las características del parque permiten que tanto residentes como turistas disfruten de jornadas recreativas en un entorno natural privilegiado, sin necesidad de contar con experiencia previa en actividades de nieve.

Primeros pasos en el esquí y el snowboard

Uno de los atractivos de El Llano es la posibilidad de acercarse por primera vez a los deportes invernales. El parque dispone de alquiler de culipatines y propuestas de iniciación al esquí y snowboard, orientadas especialmente a niños, jóvenes y familias que desean tener un primer contacto con estas disciplinas.

La propuesta busca ofrecer alternativas accesibles para quienes visitan el norte neuquino y quieren disfrutar de la nieve sin trasladarse a centros de esquí de mayor escala.

Caminatas, trekking y concursos sobre nieve

Para la temporada 2026, las autoridades proyectan una agenda de actividades recreativas enfocada en el disfrute familiar y la conexión con el entorno natural.

Entre las propuestas previstas figuran caminatas con raquetas, salidas de trekking sobre nieve, concursos de trineos y competencias de muñecos de nieve, además de otras iniciativas que se incorporarán a medida que avance la organización del calendario invernal.

También se trabaja en la realización de un evento especial para la apertura de temporada y en acciones conjuntas con el área de Deportes para generar actividades durante todo el invierno.

Impulso para emprendedores y la economía local

La infraestructura disponible incluye baños químicos, el domo acondicionado como refugio y espacios especialmente destinados a emprendedores y prestadores de servicios locales.

Allí se prevé la comercialización de productos regionales y propuestas gastronómicas, como chocolate caliente y elaboraciones artesanales, generando oportunidades para fortalecer la economía de Andacollo y de otras localidades cercanas.

Una puerta de entrada al invierno del Alto Neuquén

Gracias a su ubicación estratégica en una de las zonas con mayor acumulación de nieve del Norte neuquino, El Llano permite combinar actividades recreativas con la oferta turística de Andacollo y sus alrededores.

Alojamiento, gastronomía regional y paisajes de montaña complementan una propuesta que año tras año gana protagonismo entre quienes eligen descubrir una faceta diferente del invierno neuquino, lejos de los grandes centros turísticos y en plena naturaleza cordillerana.